Платной парковке дали отсрочку
Смольный планирует расширить зону в 2029 году и изменить правила разрешений для жителей
Власти Санкт-Петербурга планируют расширить зону платной парковки за пределы четырех центральных районов ориентировочно в 2029 году. Первыми новые платные места могут появиться на улицах возле Финляндского вокзала, затем — вдоль Московского проспекта до станции метро «Электросила». На проектирование расширения город запросил 245 млн рублей. При этом Смольному потребуется изменить региональное законодательство: парковочные разрешения жителям предлагается выдавать в границах муниципальных округов, а не административных районов, как сейчас.
О предварительных сроках 26 октября сообщила заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Александра Бахмутская на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания. По ее словам, в 2027 году расширения платной зоны не будет. До начала реализации проекта предстоит подготовить документацию и внести изменения в адресный перечень платных парковок. Заявки на его корректировку планируется принимать в феврале 2027 года. В случае их одобрения новый перечень утвердят постановлением городского правительства.
Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев уточнил, что расширение предполагается проводить поэтапно. Сначала платную парковку планируется организовать на улицах, прилегающих к Финляндскому вокзалу, затем — на территории вдоль Московского проспекта от Обводного канала до станции метро «Электросила». При этом включать административные районы в платную зону целиком власти не намерены.
Возможность расширения платного парковочного пространства предусмотрена комплексной схемой организации дорожного движения Петербурга на 2025–2039 годы. Документ предполагает увеличение площади платной зоны с 53 до 75 кв. км. В числе территорий для расширения назывались южная часть Выборгского района, окрестности Финляндского вокзала в Калининском районе, а также отдельные территории Адмиралтейского, Кировского, Московского и Фрунзенского районов. Разработчики схемы указывали на ухудшение транспортной ситуации за пределами действующей платной зоны и необходимость дальнейшего регулирования автомобильного движения.
О подготовке проекта расширения стало известно 20 октября. В проекте городского бюджета на 2027 год предусмотрены 245 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для организации платных парковок в пяти районах. В комитете по транспорту подтвердили наличие соответствующей бюджетной заявки, однако подчеркнули, что вопрос о необходимости расширения находится в проработке. В ведомстве сообщили, что анализируют эффективность парковок на предполагаемых территориях и по результатам исследований могут изменить как границы новых зон, так и очередность их ввода. При принятии решений планируется учитывать загруженность улиц и интенсивность транзитного движения. Не исключается и создание отдельных локальных платных зон возле транспортно-пересадочных узлов.
Одним из условий реализации проекта станет изменение правил выдачи парковочных разрешений местным жителям. Сейчас они позволяют парковаться по льготному тарифу на платных местах в границах всего административного района проживания. Такой принцип власти окончательно закрепили в 2023 году после споров вокруг первоначальных ограничений, предусматривавших более узкую территорию действия разрешений. Теперь, по словам госпожи Бахмутской, поэтапное расширение парковочного пространства потребует законодательных изменений, позволяющих выдавать разрешения в пределах муниципальных округов.
В настоящее время платная парковка действует в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 15 октября 2025 года стоимость стоянки легкового автомобиля составляет от 100 до 360 рублей в час в зависимости от загруженности улицы. Парковочное разрешение для местных жителей обходится в 2640 рублей в год. В январе 2026 года вице-губернатор Кирилл Поляков оценивал общее число выданных парковочных разрешений примерно в 130 тыс. при наличии около 48 тыс. парковочных мест. По его словам, около 80% мест занимали автомобили резидентов.
При этом еще в начале года господин Поляков заявлял, что расширять платную зону в 2026 году власти не планируют, отдавая приоритет развитию городских и перехватывающих автостоянок.
По данным комитета финансов, за январь — сентябрь 2026 года поступления в бюджет от платных парковок увеличились на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 3,983 млрд до 5,685 млрд рублей. За весь 2025 год платные парковки принесли бюджету около 6,1 млрд рублей. При этом число оплаченных парковочных сессий за девять месяцев текущего года сократилось на 37,2%, до 13,7 млн против 21,8 млн годом ранее. В Городском центре управления парковками снижение числа оплат называют ожидаемым результатом изменения тарифов, одной из целей которого было сокращение избыточной транспортной нагрузки на центр Петербурга.