Платной парковке дали отсрочку

По данным комитета финансов, за январь — сентябрь 2026 года поступления в бюджет от платных парковок увеличились на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 3,983 млрд до 5,685 млрд рублей. За весь 2025 год платные парковки принесли бюджету около 6,1 млрд рублей. При этом число оплаченных парковочных сессий за девять месяцев текущего года сократилось на 37,2%, до 13,7 млн против 21,8 млн годом ранее. В Городском центре управления парковками снижение числа оплат называют ожидаемым результатом изменения тарифов, одной из целей которого было сокращение избыточной транспортной нагрузки на центр Петербурга.