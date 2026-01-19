Власти Петербурга пока не планируют расширять зону платной парковки

В 2026 году расширять зону платной парковки в Санкт-Петербурге не планируется, заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков. По его словам, сейчас в числе приоритетов — развитие городских и перехватывающих автостоянок, включая многоуровневые, для регулирования транспортных потоков.

«Благодаря перехватывающим автостоянкам мы создаем условия для использования общественного транспорта автовладельцами, тем самым сокращая пробки в утренние и вечерние часы-пик»,— рассказал господин Поляков в интервью ТАСС.

Сейчас в Санкт-Петербурге работают 18 перехватывающих стоянок на 1795 парковочных мест и 14 городских стоянок на 2061 машино-место. Зона платной парковки работает с 8:00 до 20:00, она включает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы и Крестовский остров. По итогам 2025 года средняя стоимость машино-места в многоэтажных паркингах в городе выросла на 36% и достигла 1,36 млн руб.

