Вице-губернатор Поляков: жители просят поднять цены на парковку в центре Петербурга

Жители центральных районов Санкт-Петербурга просят правительство города поднять тарифы на парковку. Об этом заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков в ходе прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербуржцы просят увеличить цены, чтобы повысить доступность стоянки для владельцев парковочных разрешений, утверждает вице-губрнетор. Сейчас резидентами занято около 80% парковочных мест, общее количество разрешений в городе — 130 тыс., при этом всего в Петербурге 48 тыс. платных мест. Особенно остро вопрос встает зимой, количество мест во дворах сокращается из-за снегопадов, отметил он.

По словам чиновника, инициативная группа жителей Петроградского района обратилась в городскую администрацию с предложением поднять тарифы на парковку как минимум до 600 рублей в час. Горожане считают, что увеличение стоимости парковки в центре города, принятое в прошлом году, было недостаточным.

При этом господин Поляков сообщил, что на данный момент цены на парковку в Петербурга пересматривать не планируют.

«Мы все предложения рассмотрели и приняли решение — на сегодняшний день тарифы утверждены и будут действовать в 2026 году»,— сказал Кирилл Поляков.

С 15 октября в центре Северной столицы начали действовать новые тарифы на парковку. Цена зависит от загруженности улицы: 100 рублей в час сохранятся лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%, в остальных местах цена будет варьироваться от 200 до 360 рублей в час.

После этого соцсетях появились публикации о том, что теперь в некоторых случаях оплатить штраф дешевле, чем парковочную сессию: если умножить максимальную стоимость сессии в 360 рублей на 12 часов — период взимания платы за парковку в Петербурге — получится 4,3 тыс. рублей при штрафе за неоплату в 3 тыс. рублей. Недавно стало известно, что Смольный разработал проект закона о повышении штрафов за неоплату парковки — с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для физлиц и ИП и 30 тыс. рублей для юрлиц.

Артемий Чулков