Платным парковкам тесно в центре

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга утвердил новую комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) до 2039 года. Общая стоимость реализации предложений достигает 1,3 трлн рублей. Одним из ключевых изменений у авторов документа стало расширение зоны платного паркинга в четырех районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы комплексной схемы платных парковок считают, что расширение зоны необходимо для сохранения стабильной транспортной ситуации на дорогах Петербурга, которой властям города удалось достичь за последние два года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Авторы комплексной схемы платных парковок считают, что расширение зоны необходимо для сохранения стабильной транспортной ситуации на дорогах Петербурга, которой властям города удалось достичь за последние два года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На данный момент платная парковка действует в Петроградском, Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах. До публикации новой комплексной схемы организации движения считалось, что ее расширения в ближайшее время не предполагается. Однако в прошлом году обсуждалась возможность введения оплаты паркинга в Пушкинском районе. Впрочем, дальше разговоров процесс не пошел.

Теперь изменения коснутся четырех районов, которые ранее не участвовали в программе: Выборгского, Московского, Кировского, Фрунзенского,— и оставшейся части Адмиралтейского района. Если город реализует предложение в указанные сроки, то до 2030 года площадь платной зоны вырастет с 53 до 75 кв. км.

«Зона платной парковки расширится на юг Выборгского района, юг Адмиралтейского района за Обводный канал, север Московского района и север Фрунзенского района. Предполагается введение платной парковки в южной части Выборгского района, части Калининского района и южной части Адмиралтейского района»,— уточняется в комплексной схеме.

КСОДД — ключевой документ для развития транспортной системы Петербурга, в котором прописывают задачи по развитию транспорта и госпрограммы. Прошлый документ утверждался в 2017 году, а принятый сейчас проект реализуют в период с 2025 по 2039 года. Его созданием занимался Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры (ООО «НИПИ ТРТИ»).

Авторы считают, что расширение зоны необходимо для сохранения стабильной транспортной ситуации на дорогах Петербурга, которой властям города удалось достичь за последние два года. «В районах вне зоны платной парковки наблюдается ухудшение ситуации, а в некоторых случаях оно является еще более значительным. При сохранении тенденции без расширения зоны платной парковки общегородской эффект от ее внедрения исчерпается за два-три года»,— заявляют разработчики предложения.

Поэтому, как считают авторы проекта, на данный момент необходимо расширить зону платного паркинга, а также разработать динамичную тарифную сетку, где цена зависит от востребованности участка у водителей.

Кроме того, в выбранных районах начнется отслеживание парковок во дворах, где петербуржцы оставляют машины, чтобы не платить за стоянку. Также в проект включили создание островков с платной парковкой, где находятся перехватывающие стоянки и крупные транспортные узлы. Всего запустят 30 таких зон — к примеру, в Красносельском и Петродворцовом районах. Планируется, что они постепенно будут вводиться в городе с 2027 года.

Стефания Барченкова