Воронежцы стали реже пользоваться общественным транспортом

За последние два года в Воронеже заметно сократилась доля горожан, которые добираются до работы на общественном транспорте. Согласно исследованию сервиса SuperJob, в 2026 году этот показатель составил 29%, тогда как в 2024 году он равнялся 34%. При этом время в пути на общественном транспорте сократилось на шесть минут — с 52 до 46 минут.