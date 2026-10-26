Воронежцы стали реже пользоваться общественным транспортом
За последние два года в Воронеже заметно сократилась доля горожан, которые добираются до работы на общественном транспорте. Согласно исследованию сервиса SuperJob, в 2026 году этот показатель составил 29%, тогда как в 2024 году он равнялся 34%. При этом время в пути на общественном транспорте сократилось на шесть минут — с 52 до 46 минут.
Схожая динамика наблюдается и с личными автомобилями: доля тех, кто ездит на работу на машине, упала с 51% до 43%.
Однако дорога на автомобиле, напротив, стала занимать больше времени: 40 минут против 35 минут в 2024 году. Идеальным временем в пути воронежцы считают 14 минут (в 2024 году — 19 минут).
«Ситуация с топливом во втором полугодии этого года изменила транспортные потоки во многих мегаполисах. Доля трудоустроенных граждан, которые добираются до работы на машине, снизилась, а доля пассажиров общественного транспорта выросла», — отмечают в SuperJob.
По данным SuperJob, чаще всего общественным транспортом для поездок на работу пользуются жители Москвы (65%), Санкт-Петербурга (57%) и Новосибирска (50%). Быстрее всего на общественном транспорте до работы добираются в Тюмени (33 минуты), Перми (36 минут) и Сочи (41 минута). Дольше всего едут в Москве (61 минута), Санкт-Петербурге (60 минут) и Красноярске (58 минут).
История с созданием в Воронеже скоростного общественного транспорта прошла путь от планов строительства метро с участием японских проектировщиков, оценивавшихся в 80–100 млрд руб., до отказа от осевых обособленных полос метробуса весной этого года. Было решено обновить уже существующие правые выделенки, пока что только на улице Плехановской и Московском проспекте.