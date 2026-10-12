Мэр Воронежа — о метробусе: «Камеры на линиях смогут установить только в следующем году»

«Мы прекрасно понимаем, что данная идея уместна и будет работать только в комплексе с камерами. Камеры технически коллеги из министерства в этом году [провести] не успевают. Поэтому речь шла о том, чтобы перенести выполнение этих работ на 2027-й год. В рамках формирования бюджета на будущий год и утверждения мероприятий будет решение принято. Оно должно быть в комплексе: видеонаблюдение с делиниаторами», — заявил градоначальник.