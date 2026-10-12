Мэр Воронежа — о метробусе: «Камеры на линиях смогут установить только в следующем году»
12.10.2026, 17:20
Глава Воронежа Сергей Петрин на пресс-подходе после еженедельного оперативного совещания в администрации сообщил, что контракт на установку делиниаторов на выделенных полосах метробуса пока не расторгнут. Однако реализацию проекта перенесут на 2027 год. По его словам, перепробовано «штук пять или шесть» технических решений, а сама идея сможет работать только в комплексе с камерами.
«Мы прекрасно понимаем, что данная идея уместна и будет работать только в комплексе с камерами. Камеры технически коллеги из министерства в этом году [провести] не успевают. Поэтому речь шла о том, чтобы перенести выполнение этих работ на 2027-й год. В рамках формирования бюджета на будущий год и утверждения мероприятий будет решение принято. Оно должно быть в комплексе: видеонаблюдение с делиниаторами», — заявил градоначальник.
Власти Воронежа рассчитывали решить с помощью этих камер возникшие сложности при реализации «метробусной линии». Господин Петрин летом признавал, что крепеж не выдерживает нагрузки. По его словам, из 63 зафиксированных на одной конкретной остановке наездов — 61 совершили автобусы. Нарушения фиксировали и воронежские общественники. Тогда же первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рыженин пояснял, что проект предусматривает четыре направления:
изменение схемы организации движения,
обустройство обособленных выделенных полос,
переустройство посадочных платформ,
установку комплекса фотовидеофиксации.
Разметка нанесена, но обустройство обособленных полос делиниаторами было приостановлено для «более плотного изучения ситуации». Подряд на обновление выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте взяло московское ООО «ДСС». Компания подготовила трассу первого маршрута метробуса, который свяжет главный корпус ВГУ и памятник Славы, за 37,7 млн руб. По данным на 12 октября, контракт в стадии исполнения и завершится в конце месяца.
Согласно техзаданию, подрядчик должен был установить на улице Плехановской и Московском проспекте 5 667 делиниаторов на участке протяженностью 5 474 метра. Каждый сегмент — резиновый, длиной 1 метр и высотой 100 мм, с желтыми или оранжевыми светоотражателями. Работы должны были выполняться при температуре не ниже +5°C и влажности не более 80%
В марте от полноценной концепции метробуса с центральными полосами и масштабным строительством отказались в пользу модернизации правых выделенных полос с установкой делиниаторов и камер.