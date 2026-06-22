Обновлением выделенок в Воронеже под метробус займутся московские дорожники

Победителем конкурса на обновление выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже стало московское ООО «ДСС». Эта компания подготовит трассу первого маршрута метробуса, который свяжет главный корпус ВГУ и памятник Славы. За работы ей заплатят 37,7 млн руб. при начальной цене контракта 37,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно протоколу подведения итогов конкурса, в нем приняли участие два претендента. Имя второго не раскрывается, но известно, что он оценил свои услуги в 37,9 млн руб.

Работы нужно выполнить до 1 сентября. Гарантия на установленные делиниаторы составит один год.

По данным Rusprofile, ООО «ДСС» зарегистрировано в Москве в ноябре 2012 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 145 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Костылев. 100% долей компании принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Первый промышленный инвестиционный», которым управляет столичное же АО «АБ Капитал» (учредители скрыты). Выручка ООО «ДСС» в 2025 году составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 383 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,9 млрд руб. и 375 млн руб. С начала 2014 года общество получило 39 госконтрактов на 42 млрд руб. в сумме. В частности, в апреле ООО «ДСС» выиграло подряд на нанесение разметки на дорогах Воронежа за 266,9 млн руб. Компании предстоит до 31 августа выполнить работы на 265 улицах.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о поиске подрядчика для обновления остановок по первому маршруту метробуса в Воронеже. За работы на улице Плехановской и на Московском проспекте готовы заплатить не более 154,4 млн руб. Победителя планируют выбрать 9 июля.

Алина Морозова