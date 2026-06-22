Обновлением выделенок в Воронеже под метробус займутся московские дорожники
Победителем конкурса на обновление выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже стало московское ООО «ДСС». Эта компания подготовит трассу первого маршрута метробуса, который свяжет главный корпус ВГУ и памятник Славы. За работы ей заплатят 37,7 млн руб. при начальной цене контракта 37,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно протоколу подведения итогов конкурса, в нем приняли участие два претендента. Имя второго не раскрывается, но известно, что он оценил свои услуги в 37,9 млн руб.
Работы нужно выполнить до 1 сентября. Гарантия на установленные делиниаторы составит один год.
По данным Rusprofile, ООО «ДСС» зарегистрировано в Москве в ноябре 2012 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 145 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Костылев. 100% долей компании принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Первый промышленный инвестиционный», которым управляет столичное же АО «АБ Капитал» (учредители скрыты). Выручка ООО «ДСС» в 2025 году составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 383 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,9 млрд руб. и 375 млн руб. С начала 2014 года общество получило 39 госконтрактов на 42 млрд руб. в сумме. В частности, в апреле ООО «ДСС» выиграло подряд на нанесение разметки на дорогах Воронежа за 266,9 млн руб. Компании предстоит до 31 августа выполнить работы на 265 улицах.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о поиске подрядчика для обновления остановок по первому маршруту метробуса в Воронеже. За работы на улице Плехановской и на Московском проспекте готовы заплатить не более 154,4 млн руб. Победителя планируют выбрать 9 июля.