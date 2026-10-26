Возмущение затрат

Как писал «Ъ-Приволжье», транспортники годами добивались повышения компенсаций за льготников, доказывая, что их перевозки убыточны: стоимость проезда не успевала за ростом цен на топливо, обслуживание парка, новый подвижной состав и зарплаты водителей. Бюджет платил им 30 руб. за одного льготного пассажира при тарифе 40 руб. и себестоимости перевозки 64 руб. по брутто-контрактам, по которым сейчас работает половина нижегородских перевозчиков. Расходы на компенсацию таких перевозок в 2026 году оценивались в 2,5 млрд руб., стопроцентное покрытие тарифа из бюджета дополнительно требовало около 900 млн руб. В сентябре областное правительство согласилось с доводами представителей отрасли и увеличило ставки на одну поездку с 30 до 40 руб. на муниципальных маршрутах и с 4,5 до 5 руб. за пассажиро-километр — на пригородных.