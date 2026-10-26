Возмущение затрат
Правительство отсрочило компенсации нижегородским перевозчикам
Минфин Нижегородской области задолжал транспортным предприятиям 402 млн руб. за перевозку льготников; еще более 800 млн руб. после перерасчета компенсации до 100% тарифа в правительстве обещают погасить только в 2027 году. Ситуация может привести к многомиллионным убыткам перевозчиков, полагают в областном заксобрании. Объем просроченной задолженности бюджета депутаты планируют отдельно обсудить в ноябре.
После сентябрьского пересчета компенсаций за перевозку пассажиров-льготников правительство Нижегородской области начало задерживать выплаты транспортным предприятиям, выяснилось на заседании комитета заксобрания по бюджету и налогам. В частности, задолженность за август и сентябрь превысила 400 млн руб., а обязательства еще на 808 млн руб. будут погашены только в 2027 году. В частности, компенсации за IV квартал в размере 200 млн руб. решено выплатить в январе, оставшиеся средства — в течение года, сообщил заместитель министра транспорта Андрей Ермолаев. Просроченную задолженность за два месяца чиновник пообещал выплатить в ближайшее время: минфин перечислил средства еще 23 октября, заминка возникла в связи с повреждением интернет-кабеля, уточнил чиновник.
Как писал «Ъ-Приволжье», транспортники годами добивались повышения компенсаций за льготников, доказывая, что их перевозки убыточны: стоимость проезда не успевала за ростом цен на топливо, обслуживание парка, новый подвижной состав и зарплаты водителей. Бюджет платил им 30 руб. за одного льготного пассажира при тарифе 40 руб. и себестоимости перевозки 64 руб. по брутто-контрактам, по которым сейчас работает половина нижегородских перевозчиков. Расходы на компенсацию таких перевозок в 2026 году оценивались в 2,5 млрд руб., стопроцентное покрытие тарифа из бюджета дополнительно требовало около 900 млн руб. В сентябре областное правительство согласилось с доводами представителей отрасли и увеличило ставки на одну поездку с 30 до 40 руб. на муниципальных маршрутах и с 4,5 до 5 руб. за пассажиро-километр — на пригородных.
Однако средств областного бюджета на возросшие компенсации не хватило, поэтому их решили перенести на 2027 год, отметила на заседании бюджетного комитета министр финансов Ольга Сулима.
Задержка выплат транспортникам «никуда не годится», заявил председатель комитета Александр Шаронов. Депутат напомнил, что перевозчики сумели доказать обоснованность своих затрат, их согласовала региональная служба по тарифам, необходимость увеличения компенсаций признали в правительстве и выпустили соответствующее постановление №463 от 7 сентября. «При этом сейчас предлагается задним числом отказаться от этого обязательства на три четверти, а оставшуюся четверть выплатить в следующем году», — заявил он.
Депутат отметил, что в условиях тяжелой экономической ситуации государство стало «привилегированным участником финансовых отношений» и не должно «выступать генератором неплатежей в экономике». По мнению Александра Шаронова, подобными действиями правительство рискует загнать перевозчиков в многомиллионные убытки, а если они откажутся возить льготников, их обвинят в недобросовестном исполнении контрактов и попытаются включить в реестр недобросовестных поставщиков, параллельно выставив неустойку.
Отдельно вопрос с просроченной задолженностью бюджета депутаты обсудят в ноябре. Как писал «Ъ-Приволжье», бюджет на ближайшую трехлетку будет сложнее, его дефицит в годовом выражении увеличится на 39,5%, до 31,1 млрд руб. Доходы бюджета, согласно проекту, увеличатся на 4,4%, до 346,7 млрд руб., расходы — на 9,7%, до 388,79 млрд руб. В этих условиях власти готовят повышение порога госдолга до 85% доходов.