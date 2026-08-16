Пожары раздувают ущерб

Беспилотники ударили по складу Wildberries в Подольске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал атаку одной из самых массированных за последнее время. За ночь над регионом ПВО перехватила 187 дронов. По информации властей, в Подольске пострадали три человека, в городе частично отключили электричество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По словам Воробьева, дроны атаковали и индустриальный парк «Коледино», на одном из логистических объектов маркетплейса начался пожар. Пострадавших там нет. В пресс-службе Wildberries & Russ рассказали “Ъ FM”, что на складе заблаговременно провели эвакуацию. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании.

Склад в Подольске — один из крупнейших в России среди всех объектов маркетплейсов, заметил аналитик компании Data Insight Сергей Семко:

«Очень серьезное событие для Wildberries, в целом для электронной коммерции. Чрезвычайно важный склад в экосистеме маркетплейса. Во-первых, он один из самых больших, по разным оценкам, его площадь составляет от 250 тыс. кв. м. Кроме того, он работал на самую важную географию для Wildberries и, впрочем, для любого маркетплейса в России — на Москву и Московскую область. Товаров там хранилось на довольно большую сумму. Предварительная оценка — почти 78 млрд руб.

При этом оставшиеся склады, работающие по Fulfillment by Wildberries, в европейской части можно пересчитать по пальцам одной руки. Сама модель после череды пожаров показывает большую уязвимость именно на этих площадках. Селлеры в последнее время крайне неохотно отгружаются».

К тушению пожара в Коледино привлечено 56 сотрудников МЧС и 14 автоцистерн, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. В нынешних условиях самый безопасный вариант работы для селлеров — это модель, при которой продавец хранит товар на своем складе, рассказал владелец сети ПВЗ Артем Бобцов:

«Я думаю, что Wildberries на фоне такой ситуации выберет несколько вариантов. Ближайшие к Москве работающие склады — в Твери, Владимире и Тамбове. Но туда везти товар продавцам логистически не то что накладно, а просто невыгодно. Поэтому они так не поступят.

Будут активнее пытаться переключать селлеров на схемы торговли со своего склада, так называемый FBS (Fulfillment by Seller).

Есть новая система работы FBW (Fulfillment by Wildberries). Это, в общем, такой гибрид FBS и FBO (Fulfillment by Operator). WB пытается активно работать со CDEK, чтобы продавцы отправляли заказы через них. Пытаются рассмотреть все сценарии, чтобы хоть как-то сохранить поток заказов, который иссяк по Московскому региону в два раза относительно периода месячной давности до начала пожаров.

Раньше примерно половина товаров доставлялась в течение двух дней до пункта выдачи, они как раз были из Коледино. Остальные позиции доставлялись со сроком от пяти до десяти дней. Это товары со складов в Твери, Владимире, Тамбове и каких-то более дальних. Естественно, то, что надо ждать неделю и больше, люди практически не заказывали».

Ударам беспилотников подвергся и производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». В результате обрушился склад фармацевтической компании площадью больше 50 тыс. кв. м, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. По ее словам, пожар удалось локализовать. Также поврежден еще 21 объект.

Никита Путятин