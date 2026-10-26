По делу о пожаре в Кубринске арестовали начальника отдела МЧС
Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району регионального ГУ МЧС Сергея Кукушкина в связи с расследованием дела о пожаре и взрыве на заводе петард в Кубринске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, сотруднику МЧС предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Подробности обвинения не приводятся. Ранее сообщалось, что в 2023 году в Генпрокуратуру поступила жалоба на взрыв петарды при сжигании мусора на предприятии «Салют Юг», где произошел пожар. После обращения проверки провели МЧС, Роспотребнадзор и полиция. Ранее по делу о злоупотреблении полномочиями арестовали участкового Андрея Курбатова. Впоследствии его освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел 28 сентября. Огонь уничтожил два здания на территории производства, погибли 14 человек, одна женщина пострадала. В рамках возбужденного уголовного дела был арестован гендиректор предприятия «Салют Юг» Алексей Пронин.