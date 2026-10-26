По делу о пожаре в Кубринске арестовали начальника отдела МЧС

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району регионального ГУ МЧС Сергея Кукушкина в связи с расследованием дела о пожаре и взрыве на заводе петард в Кубринске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.