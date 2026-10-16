Участкового из Кубринска освободили из-под стражи
Участкового уполномоченного полиции Андрея Курбатова, арестованного после пожара на производстве петард в поселке Кубринск Ярославской области, освободили из-под стражи и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом ТАСС сообщил адвокат полицейского Сергей Федоров.
Изначально Курбатову вменяли халатность, но позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкое. Полицейский вину не признает. Адвокат сообщил, что в 2023 году в Генпрокуратуру поступила жалоба о взрыве петарды на предприятии во время сжигания мусора. После этого проверки провели МЧС, Роспотребнадзор и полиция. Проверку по линии МВД проводил Курбатов, который отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.
Как стало известно «Ъ-Ярославль» от источника в правоохранительных органах, по тем же фактам арестован сотрудник МЧС, проводивший проверку на предприятии. Он остается под стражей.
Пожар на производстве пиротехники ООО «Салют Юг» в селе Кубринск произошел 28 сентября. Огонь охватил два здания предприятия, во время пожара детонировала пиротехника. Погибли 14 человек, еще одна женщина была госпитализирована. Взрывная волна повредила 22 многоквартирных дома.