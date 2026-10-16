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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Ярославль

Участкового из Кубринска освободили из-под стражи

Участкового уполномоченного полиции Андрея Курбатова, арестованного после пожара на производстве петард в поселке Кубринск Ярославской области, освободили из-под стражи и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом ТАСС сообщил адвокат полицейского Сергей Федоров.

ГУ МЧС по Ярославской области

Изначально Курбатову вменяли халатность, но позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкое. Полицейский вину не признает. Адвокат сообщил, что в 2023 году в Генпрокуратуру поступила жалоба о взрыве петарды на предприятии во время сжигания мусора. После этого проверки провели МЧС, Роспотребнадзор и полиция. Проверку по линии МВД проводил Курбатов, который отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.
Как стало известно «Ъ-Ярославль» от источника в правоохранительных органах, по тем же фактам арестован сотрудник МЧС, проводивший проверку на предприятии. Он остается под стражей.
Пожар на производстве пиротехники ООО «Салют Юг» в селе Кубринск произошел 28 сентября. Огонь охватил два здания предприятия, во время пожара детонировала пиротехника. Погибли 14 человек, еще одна женщина была госпитализирована. Взрывная волна повредила 22 многоквартирных дома.
Виктория Самко