Участкового из Кубринска освободили из-под стражи

Изначально Курбатову вменяли халатность, но позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкое. Полицейский вину не признает. Адвокат сообщил, что в 2023 году в Генпрокуратуру поступила жалоба о взрыве петарды на предприятии во время сжигания мусора. После этого проверки провели МЧС, Роспотребнадзор и полиция. Проверку по линии МВД проводил Курбатов, который отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.