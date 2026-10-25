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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Черноземье

В Липецкой области один человек погиб при ракетном ударе по промзоне в Ельце

В результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Об этом 25 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Семье будет оказана вся необходимая помощь,— заявил господин Артамонов.
Ранее глава региона рассказал, что в результате удара пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта получила ранение бедра. Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудников предприятия, по словам губернатора, эвакуировали.

  • В Липецкой области, как и в соседних регионах, сейчас действует сигнал о ракетной опасности.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что массированной атаке беспилотников в ночь на 25 октября подвергся Белгород. В результате погибли два мирных жителя, еще 13 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и автомобилей, административные и коммерческие здания.
Денис Данилов