В Липецкой области один человек погиб при ракетном ударе по промзоне в Ельце
В результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Об этом 25 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Семье будет оказана вся необходимая помощь,— заявил господин Артамонов.
Ранее глава региона рассказал, что в результате удара пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта получила ранение бедра. Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудников предприятия, по словам губернатора, эвакуировали.
В Липецкой области, как и в соседних регионах, сейчас действует сигнал о ракетной опасности.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что массированной атаке беспилотников в ночь на 25 октября подвергся Белгород. В результате погибли два мирных жителя, еще 13 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и автомобилей, административные и коммерческие здания.