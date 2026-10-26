На Сочи приходится 70% бронирований отелей Кубани на зимний сезон

«Конкуренция в индустрии гостеприимства Краснодарского края становится более комплексной. Гостиницы и санатории соперничают не только стоимостью размещения, расположением и уровнем комфорта, но и качеством впечатлений, разнообразием услуг, инфраструктурой и способностью формировать индивидуальное предложение для гостя. Особенно заметны изменения в санаторно-курортном сегменте. Современный гость ожидает от санатория не только традиционного лечения, но и высокого уровня гостиничного сервиса, продуманной гастрономии, эстетичной среды и возможностей для полноценного отдыха»,— отметил Борис Анкудинов, генеральный директор санатория «Кристалл».