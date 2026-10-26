На Сочи приходится 70% бронирований отелей Кубани на зимний сезон
В общем объеме бронирований отелей Краснодарского края на ближайшую зиму 70% приходится на Сочи. Из них 25% занимают средства размещения горного кластера курорта. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
В компании отметили, что темп бронирования в сравнении с прошлым годом замедлился. Главные причины — логистические сложности и напряженный информационный фон на юге России. «Влияет и сокращение глубины продаж: активнее всего сейчас бронируют осенние даты заезда. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения с полным пансионом и развитой инфраструктурой, включающей спа, термальный комплекс, подогреваемые бассейны. Сочи выбирают благодаря активной курортной жизни, разнообразию объектов размещения, широкому выбору санаториев в разных ценовых сегментах»,— отметили в пресс-службе «Алеана».
В Краснодарском крае туристы чаще всего выбирают отели уровня «три звезды», на которые приходится 58% об общего объема бронирований средств размещения региона. Четырехзвездочные отели занимают 28%, пятизвездочные — 10%, объекты уровня «одна-две звезды» — 4%. Около 26% от зимних бронирований по региону приходится на санатории.
В сравнении с прошлым годом средний чек на проживание в отеле Краснодарского края вырос на 13% — до 85 тыс. руб. Средняя продолжительность пребывания увеличилась до 6,8 дня.
«Конкуренция в индустрии гостеприимства Краснодарского края становится более комплексной. Гостиницы и санатории соперничают не только стоимостью размещения, расположением и уровнем комфорта, но и качеством впечатлений, разнообразием услуг, инфраструктурой и способностью формировать индивидуальное предложение для гостя. Особенно заметны изменения в санаторно-курортном сегменте. Современный гость ожидает от санатория не только традиционного лечения, но и высокого уровня гостиничного сервиса, продуманной гастрономии, эстетичной среды и возможностей для полноценного отдыха»,— отметил Борис Анкудинов, генеральный директор санатория «Кристалл».
По мнению эксперта, в этих условиях преимущество получают объекты с четким позиционированием и комплексным продуктом. «Важно не просто расширять перечень услуг, а создавать взаимосвязанную систему, в которой медицинская составляющая, размещение, питание и досуг дополняют друг друга. При этом конкуренция способствует развитию всего региона: стимулирует приток инвестиций, повышение качества обслуживания и создание новых туристических продуктов»,— подчеркнул Борис Анкудинов.
Подробнее о том, как отельеры Краснодарского края адаптируются к снижению спроса — в материале «Холодный оптимизм».