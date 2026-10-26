Холодный оптимизм

«Первая причина — снижение покупательной способности: люди не хотят платить за процедуры, которые не запрашивали. Вторая — нейросети: гости приходят с результатами анализов, загружают их в ИИ вместе с желаемым результатом и получают список процедур и их количество. Мы отвечаем на этот запрос индивидуальными пакетами оздоровления. Такой подход имеет и плюсы: лечение получается более адресным, а значит, эффективнее. Если раньше мы продавали программу, то теперь собираем ее вместе с гостем под его задачу. Мы видим, что это становится новой нормой рынка»,— рассказывает эксперт.