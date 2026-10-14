Израиль хочет повторить «Львиный рык»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склоняет президента США Дональда Трампа к возобновлению совместной военной операции против Ирана и хотел бы, чтобы она произошла до выборов в Кнессет, намеченных на 27 октября. Этот вопрос поднимался во время последних телефонных разговоров между двумя лидерами. Израильский премьер в беседах делал акцент на том, что главный повод для начала боевых действий — это признаки возвращения Тегерана к работе над ядерной программой. Но в Белом доме думают главным образом о том, как такая операция может повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября.