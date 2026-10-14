Израиль хочет повторить «Львиный рык»
Биньямин Нетаньяху убеждает США возобновить удары по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склоняет президента США Дональда Трампа к возобновлению совместной военной операции против Ирана и хотел бы, чтобы она произошла до выборов в Кнессет, намеченных на 27 октября. Этот вопрос поднимался во время последних телефонных разговоров между двумя лидерами. Израильский премьер в беседах делал акцент на том, что главный повод для начала боевых действий — это признаки возвращения Тегерана к работе над ядерной программой. Но в Белом доме думают главным образом о том, как такая операция может повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября.
Биньямин Нетаньяху призывает Дональда Трампа рассмотреть возможность возобновления совместной операции против Ирана, сообщили источники портала Axios и израильского 12-го канала. По их данным, это было темой нескольких телефонных разговоров двух лидеров за последние недели. Израильский премьер ссылался на якобы имеющие место попытки Тегерана возобновить работу над ядерной программой. «Биби (Биньямин Нетаньяху.— “Ъ”), похоже, снова хочет пойти по этому пути,— цитирует Axios неназванного американского чиновника высокого ранга.— Он несколько раз говорил об этом с президентом, и президент отвечал: "Хорошо, Биби, продолжай и готовься". Но никаких конкретных обещаний не было».
Как уточняет 12-й канал, во время консультаций с руководителями своего аппарата безопасности Нетаньяху подчеркивал, что именно президент США инициировал дискуссию о новой военной кампании и в разговоре с ним спрашивал, готов ли Израиль присоединиться к бомбардировкам Ирана.
Однако реальная ситуация может выглядеть иначе.
Источники 12-го канала и Axios констатируют, что сейчас у Трампа, похоже, нет никакого желания ввязываться в активные боевые действия. Хотя понять его реальное настроение практически невозможно, замечает издание.
Вечером 13 октября президент США пообещал, что конфликт в зоне Персидского залива, начавшийся 28 февраля с американо-израильских ударов по Ирану, закончится «очень скоро». «Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном,— сказал глава Белого дома, выступая в штате Аляска на митинге, посвященном промежуточным выборам в Конгресс.— Нам все это, в общем-то, надоело». Он добавил: «Мы очень близки к победе».
Впрочем, в администрации США не уверены, что возобновление военной кампании против Ирана до выборов 3 ноября положительно повлияет на их итоги для республиканцев.
Между тем бомбардировки Ирана — не единственная военная инициатива, выдвинутая на этих днях Нетаньяху. Как рассказали источники израильского издания «Гаарец», в последние недели премьер пытается получить от Саудовской Аравии зеленый свет на присоединение израильских ВВС к ударам по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситов), которое ведет наступление на силы центрального правительства Йемена с начала сентября и наносит сокрушительные удары по саудовской нефтяной и транспортной инфраструктуре. Однако саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман выступает категорически против участия израильтян в военной кампании, считая, что это может вызвать протест со стороны саудовской общественности, негативно настроенной по отношению к Израилю.
В Белом доме говорят, что активность Нетаньяху продиктована не соображениями безопасности, а приближающимися выборами в Кнессет. «У Биби скоро свои выборы перед (американскими.— “Ъ”) промежуточными выборами,— отметил один из источников Axios.— Он считает, что его сила заключается в том, чтобы быть премьер-министром военного времени».
Израильские социологи подтверждают: между уровнем доверия к премьер-министру и боевыми действиями есть прямая корреляция.
Согласно результатам опроса, опубликованного Израильским институтом демократии 4 марта, во время пиковой фазы израильской операции «Львиный рык» в Иране почти три четверти израильтян выражали доверие к действиям Нетаньяху, закрывая глаза на его просчеты в других вопросах. В свою очередь, израильский аналитический центр «Митвим» в своих докладах за 2025–2026 годы фиксировал устойчивый тренд в обществе: несмотря на глубокую неудовлетворенность израильтян итогами военных кампаний, они склонны поддерживать преимущественно военные решения региональных кризисов. Это побуждает израильское правительство во главе с господином Нетаньяху сохранять ставку на силовые сценарии.