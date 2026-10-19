Дональд Трамп проголосовал за Нетаньяху

Заявление президента США стало для всех полной неожиданностью: несколькими днями ранее в интервью Newsmax, отвечая на вопрос, поддерживает ли он Нетаньяху на предстоящих выборах в Кнессет, Трамп заявил, что от него «хотят вмешательства», но он этого делать не будет. А чуть позже, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих израильских выборах, Трамп заявил: «Мы об этом даже не думали».