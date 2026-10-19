Дональд Трамп проголосовал за Нетаньяху
Президент США вмешался в израильскую предвыборную гонку с расчетом на выборы в Конгресс
В преддверии парламентских выборов в Израиле президент США Дональд Трамп выразил поддержку действующему премьеру Биньямину Нетаньяху. Он рассчитывает на переизбрание своего ближневосточного союзника, несмотря на их разногласия по Газе и Ирану. Неожиданная попытка Трампа вмешаться в израильские выборы продиктована стремлением заручиться поддержкой доноров Республиканской партии из еврейской общины и консерваторов-евангелистов перед ноябрьскими выборами в Конгресс США.
Ближайшие союзники на Ближнем Востоке — США и Израиль — практически одновременно оказались на пороге новых политических циклов. 27 октября парламентские выборы пройдут в еврейском государстве, а 3 ноября на промежуточных выборах в Конгресс США будут переизбраны Палата представителей в полном составе и треть Сената.
Рискующий потерять контроль над Конгрессом США президент Трамп внезапно устремился на помощь израильскому лидеру.
«Биби (прозвище израильского премьера.— “Ъ”) Нетаньяху вас никогда не подведет!» — написал Трамп 18 октября в соцсети Truth Social, обращаясь к израильтянам и призывая их поддержать на выборах действующего премьера — «великого воина», способного противостоять Ирану. «Это тот партнер, которого США требуют от Израиля — страны, для которой они сделали так много. Прошу считать это письмо моим полным и безоговорочным одобрением Биби Нетаньяху в предстоящей гонке за переизбрание на пост премьер-министра Израиля»,— воззвал к израильским избирателям президент США.
Биньямин Нетаньяху не замедлил выпустить видеообращение, поблагодарив американского лидера за «ясность (позиции.— “Ъ”), мужество и непоколебимую поддержку». «У Израиля никогда не было большего друга в Белом доме. Вместе мы не позволим иранскому режиму получить ядерное оружие»,— заверил Нетаньяху.
Заявление президента США стало для всех полной неожиданностью: несколькими днями ранее в интервью Newsmax, отвечая на вопрос, поддерживает ли он Нетаньяху на предстоящих выборах в Кнессет, Трамп заявил, что от него «хотят вмешательства», но он этого делать не будет. А чуть позже, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих израильских выборах, Трамп заявил: «Мы об этом даже не думали».
До этого президент Трамп и вовсе выказывал симпатию по отношению к главному сопернику Нетаньяху на предстоящих выборах — лидеру партии «Яшар», бывшему главе Генштаба Гади Айзенкоту.
Кроме того, президент США неоднократно выражал недовольство тем, что израильское руководство не координировало с Вашингтоном свои военные операции в секторе Газа, а также называл Нетаньяху «очень сложным парнем», когда израильский лидер не поддержал этим летом попытки Штатов добиться дипломатического урегулирования с Ираном.
Реагируя на решение президента Трампа поддержать премьера Нетаньяху, Гади Айзенкот дипломатично воздержался от критики американского лидера. Выступая перед студентами университета в Тель-Авиве, он подчеркнул, что Израиль — демократическое государство и только его граждане могут решать, кто станет следующим премьером. Кроме того, он сообщил о том, что ценит вклад Трампа в безопасность Израиля.
Позже он заявил в интервью 12-му каналу, что израильская оппозиция заранее знала о готовящемся заявлении Белого дома и пыталась его предотвратить, но не смогла этого сделать.
Ранее США всегда декларировали свой нейтралитет в том, что касается выборов в Израиле, однако при этом часто делали ставки на того или другого кандидата, оказывая ему поддержку через гранты, пакеты военной помощи, дипломатические визиты.
В частности, в 2015 году администрация президента Обамы финансировала через гранты НКО политическую кампанию в Израиле «Только не Биби».
Прямая публичная поддержка одного из кандидатов на выборах в другой стране стала визитной карточкой именно президента Трампа. Ранее он публично поддерживал Виктора Орбана в Венгрии, за которого прямо призывал голосовать, а также Хавьера Милея и его партию в Аргентине, действующего премьера Санаэ Такаити в Японии, кандидата в президенты Насри Асфуру в Гондурасе и консерваторов в Польше.
Однако в случае с поддержкой Израиля на кону стоит гораздо большее для Трампа и его партии власти.
Накануне выборов в Конгресс США ситуация для республиканцев выглядит критической и грозит им потерей большинства сразу в двух палатах. Тема же Израиля традиционно для США необычайно чувствительна: израильских правых поддерживают белые евангелисты, то есть те, кто составляет ядро избирательной базы Трампа, а также многие богатые члены еврейской общины, спонсирующие Республиканскую партию.
По последним данным Pew Research и Gallup, белые евангелисты — это примерно 23–25% всех избирателей США. Из них 81–84% стабильно голосуют за Трампа. Как показало анкетирование, 70% белых евангелистов в США убеждены, что земля Израиля имеет божественное происхождение, а воссоздание Государства Израиль и контроль над Иерусалимом — это библейское пророчество. Соответственно, в их понимании премьер Нетаньяху — библейский лидер, который удерживает Иерусалим.
Поклонниками действующего израильского премьера являются и крупные доноры Республиканской партии. Среди них — Мириам Адельсон, вдова крупнейшего спонсора Трампа Шелдона Адельсона, который в свое время лоббировал перенос посольства США в Иерусалим.
Требования произраильских доноров республиканцев прозрачны: всеобъемлющая поддержка Израиля и еще более жесткая линия по отношению к Ирану. Таким образом, внезапная перемена в настроениях президента Трампа, скорее всего, продиктована логикой избирательной гонки в США.