«Магнит» выплатил держателям облигаций купонный доход на 1 млрд рублей
Ритейлер ПАО «Магнит» исполнил обязательства по выплате купонного дохода за пятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-006Р-01. Об этом сообщается в раскрытии корпоративной информации.
Выплаты в размере 1,07 млрд рублей (без учета налогов) были произведены 26 октября 2026 года. Доход в расчете на одну ценную бумагу составил 12,62 рубля. Общая сумма начислена на 85 млн облигаций, находящихся в обращении. Обязательство исполнено в полном объеме (100%) в безналичной форме в валюте РФ.
Выплата покрывает купонный период с 25 сентября по 25 октября 2026 года. Размещение выпуска 4B02-01-60525-P-006P состоялось в октябре 2025 года в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р. ISIN код выпуска — RU000A10EDW8.
ПАО «Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Головной офис компании расположен в Краснодаре. Напомним, что в начале 2026 года компания также в полном объеме исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости предыдущего выпуска облигаций, что подтверждает стабильность ее долговой политики.
Ранее ПАО «Магнит» исполнило обязательства по выплате купонного дохода за шестой купонный период по биржевым облигациям серии БО-005Р-06. Согласно сообщению эмитента, общая сумма выплаченного купонного дохода составила 783,51 млн руб. без учета налогов и иных удержаний.
АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Уставный капитал — 100 млн руб. Генеральный директор — Анна Мелешина. Владелец уставного капитала АО — ПАО «Магнит». Выручка «Тандера» за 2025 год составила 3 трлн руб., убыток — 22,5 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на 31 декабря 2025 года составляла почти 300 млрд руб., дебиторская — 185,5 млрд руб.
В мае текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с максимального уровня AAA до AA+.