«Магнит» выплатил держателям облигаций купонный доход на 1 млрд рублей

ПАО «Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Головной офис компании расположен в Краснодаре. Напомним, что в начале 2026 года компания также в полном объеме исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости предыдущего выпуска облигаций, что подтверждает стабильность ее долговой политики.