«Магнит» выплатил купон по облигациям на 783,5 млн рублей
ПАО «Магнит» исполнило обязательства по выплате купонного дохода за шестой купонный период по биржевым облигациям серии БО-005Р-06. Об этом сообщается в раскрытии информации на портале центра раскрытия корпоративной информации.
Выплаты произведены по выпуску биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций, размещенных в рамках Программы серии 005Р (регистрационный номер 4-60525-P-005P-02E от 22.07.2024). Идентификационный номер выпуска — 4B02-06-60525-P-005P от 27.04.2026, международный код ISIN — RU000A10FDZ8.
Согласно сообщению эмитента, общая сумма выплаченного купонного дохода составила 783,51 млн рублей без учета налогов и иных удержаний. Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 12,74 рубля. Купонный период длился с 14 сентября по 14 октября 2026 года. Выплаты произведены в безналичной форме в валюте Российской Федерации.
Обязательство по выплате дохода исполнено в полном объеме (100%). В обращении находится 61 500 000 облигаций данного выпуска. Дата, в которую эмитент исполнил обязанность по выплате, — 14 октября 2026 года.
ПАО «Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Головной офис компании расположен в Краснодаре. Напомним, что в начале 2026 года компания также в полном объеме исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости предыдущего выпуска облигаций, что подтверждает стабильность ее долговой политики.