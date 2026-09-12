Краснодарский «Магнит» выплатил доходы по облигациям на 47 млрд рублей

ПАО «Магнит» отчиталось о выплаченных доходах по биржевым облигациям серии БО-005Р-02 за купонный период с 12 августа по 11 сентября 2026 года. Как говорится в сообщении компании, общий размер выплаченных доходов составил 47,3 млрд руб., из которых общий размер купонного дохода составил 821,65 млн руб. (без учета налогов и иных удержаний) и общая номинальная стоимость облигаций — 46,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 17,67 руб. без учета удержаний. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб. Общее количество ценных бумаг, по которым осуществлены выплаты,— 46,5 млн штук. Основание для погашения облигаций — наступление срока погашения в соответствии с решением о выпуске биржевых облигаций.

В конце августа ПАО «Магнит» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие. Выручка ритейлера за полгода составила 1,88 трлн руб., что на 12,8% больше, чем в первом полугодии 2025-го. В то же время чистый убыток компании достиг 1,9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 12,1%, до 96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого года — 5,1%. Чистый долг «Магнита» на 30 июня составлял 518 млрд руб., что на 20,3% больше, чем на аналогичную дату 2025 года.

В мае текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с максимального уровня AAA до AA+. Как следует из документа на сайте агентства, решение связано с существенным ростом долговой нагрузки компании и расходов на ее обслуживание. При этом в самом ритейлере сообщили тогда об устойчивости финансового положения, объяснив динамику показателей масштабной инвестпрограммой. «Из-за жесткой денежно-кредитной политики вложения в открытие магазинов, логистику и IT-инфраструктуру потребовали значительных инвестиций. Только за отчетный год капзатраты без учета M&A (слияния и поглощения) превысили 187 млрд руб., а с 2024 года программа инвестиций достигла почти 350 млрд руб.»,— сообщили «Ъ» в ритейлере.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Уставный капитал общества — 1 млн руб. Генеральный директор — Евгений Случевский. Акционерами являются ООО «Магнит Альянс» — 29,67%, ООО «Марафон Ритейл» — 26,66% и еще семь акционеров с долей менее 0,001%. Выручка за первый квартал 2026 года — 103 млн руб., чистая прибыль — 691,1 млн руб., кредиторская задолженность на 30 июня — 5 млрд руб.

АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Уставный капитал — 100 млн руб. Генеральный директор — Анна Мелешина. Владелец уставного капитала АО — ПАО «Магнит». Выручка «Тандера» за 2025 год составила 3 трлн руб., убыток — 22,5 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на 31 декабря 2025 года составляла почти 300 млрд руб., дебиторская — 185,5 млрд руб.

Дмитрий Михеенко