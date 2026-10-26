Предприниматель потребовал с компаний «Форте» 150,8 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области назначил на 10 ноября 2026 года рассмотрение по существу иска предпринимателя Руслана Жданова к четырем компаниям группы «Форте» о взыскании 150,7 млн рублей. Иск был передан в арбитраж из Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в июне текущего года.
Согласно материалам дела, истец требует взыскать с ООО «ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ», ООО «ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ», ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» и ООО «ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХ» задолженность в солидарном порядке. Общая сумма претензий составляет 150,79 млн рублей, включая основной долг в размере 139,15 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 11,64 млн рублей за период с сентября 2025 года. Проценты истец просит взыскивать вплоть до фактического исполнения обязательств.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Хоум ГМБХ» зарегистрировано в 2013 году в Новочеркасске. Компания занимается производством алюминия. Учредителем компании является Александр Давыдов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,4 млрд руб., убыток — 261,5 млн руб.
На момент передачи дела в арбитражный суд все четыре компании-ответчика уже находились в процедуре банкротства (наблюдение), в отношении каждой из них назначены временные управляющие. Суд привлек их к участию в деле в качестве третьих лиц. Предварительное заседание, состоявшееся 17 сентября, прошло без участия представителей сторон, однако суд признал дело подготовленным к разбирательству.
В рамках процесса суд возложил на участников ряд процессуальных обязанностей. Истцу предписано дополнительно обосновать свои требования с учетом позиции ответчиков, а компаниям группы «Форте» — представить мотивированные отзывы.
Ранее Арина Гаврилова обратилась в суд с заявлением о солидарном взыскании более 100 млн рублей с четырех компаний группы «Форте».
В июле 2026 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ББР Банка о признании банкротом компании Форте Металс ГМБХ. В отношении металлотрейдера введена процедура наблюдения, требования кредитной организации на сумму 1 млрд руб. включены в реестр кредиторов третьей очереди.