Предприниматель потребовал с компаний «Форте» 150,8 млн рублей

На момент передачи дела в арбитражный суд все четыре компании-ответчика уже находились в процедуре банкротства (наблюдение), в отношении каждой из них назначены временные управляющие. Суд привлек их к участию в деле в качестве третьих лиц. Предварительное заседание, состоявшееся 17 сентября, прошло без участия представителей сторон, однако суд признал дело подготовленным к разбирательству.