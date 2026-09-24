ИП требует 100 млн рублей с группы компаний «Форте» в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области отложил до 12 октября 2026 года рассмотрение иска предпринимателя Арины Гавриловой о солидарном взыскании более 100 млн рублей с четырех компаний группы «Форте», находящихся в процедуре банкротства. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Поводом для переноса послужили неявка сторон и необходимость предоставления дополнительных пояснений участниками процесса.

Гаврилова требует погашения задолженности по выплате цены приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА) серии FHG-l-DTPU-032026-00014 от июня 2025 года. Сумма основного долга составляет 100 млн рублей. Помимо этого, истец рассчитывает получить накопленный дополнительный доход в размере 25% годовых за период с марта по апрель 2026 года — 2,32 млн рублей, а также проценты за просрочку платежа исходя из ключевой ставки Банка России — 1,41 млн рублей за указанный период.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Хоум ГМБХ» зарегистрировано в 2013 году в Новочеркасске. Компания занимается производством алюминия. Учредителем компании является Александр Давыдов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,4 млрд руб., убыток — 261,5 млн руб.

Ответчиками по делу выступают ООО «Форте Хоум ГмбХ», ООО «Форте Пром Стил ГмбХ», ООО «Форте Пром ГмбХ» и ООО «Форте Металс ГмбХ». Все четыре компании находятся в процедуре наблюдения, введённой Арбитражным судом Ростовской области летом 2026 года. К участию в деле привлечены временные управляющие: Кирилл Прокофьев («Форте Хоум»), Александр Панин («Форте Пром Стил»), Александр Крылов («Форте Пром») и Алексей Бондаренко («Форте Металс»).

В ходе предварительного заседания временный управляющий ООО «Форте Пром» Александр Крылов представил отзыв с требованием отказать в удовлетворении иска. Истец, в свою очередь, передал суду документы, подтверждающие задолженность. Однако поступление новых процессуальных материалов и отсутствие представителей сторон вынудили судью перенести слушание.

На заседании 12 октября 2026 года Арина Гаврилова обязана представить возражения на отзыв управляющего. Ответчики должны направить мотивированные отзывы, документально подкреплённые контррасчеты либо доказательства погашения спорной суммы, а также сведения о наличии решения о погашении ЦФА. Временные управляющие обязаны предоставить дополнительные пояснения по существу спора.

В июле 2026 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ББР Банка о признании банкротом компании Форте Металс ГМБХ. В отношении металлотрейдера введена процедура наблюдения, требования кредитной организации на сумму 1 млрд руб. включены в реестр кредиторов третьей очереди.

Тат Гаспарян