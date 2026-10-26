Школа в Удмуртии выплатит детям 1,15 млн рублей после ДТП

Авария произошла вечером 21 декабря 2025 года на трассе Ижевск—Ува возле деревни Точкогурт. По предварительным данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель школьного микроавтобуса «Газель» при обгоне в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan. В микроавтобусе находились семеро детей и трое взрослых, в легковом автомобиле — четыре человека. Всего пострадали 14 человек, десять из них, включая семерых детей, госпитализировали.