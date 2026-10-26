Школа в Удмуртии выплатит детям 1,15 млн рублей после ДТП
Сюмсинский суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу двух учеников
Сюмсинская средняя общеобразовательная школа выплатит 1,15 млн руб. двум ученикам, получившим тяжкий вред здоровью в ДТП со школьным автобусом. Сюмсинский районный суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда, сообщила прокуратура Удмуртии.
В пользу одного ребенка взыскали 450 тыс. руб., второго — 700 тыс. руб. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство.
Авария произошла вечером 21 декабря 2025 года на трассе Ижевск—Ува возле деревни Точкогурт. По предварительным данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель школьного микроавтобуса «Газель» при обгоне в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan. В микроавтобусе находились семеро детей и трое взрослых, в легковом автомобиле — четыре человека. Всего пострадали 14 человек, десять из них, включая семерых детей, госпитализировали.
Как сообщал «Ъ-Удмуртия», дети возвращались с соревнований по настольному теннису. После аварии следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Прокуратура начала проверку обстоятельств перевозки школьников.