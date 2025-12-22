ДТП со школьным автобусом: главное

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Ижевск—Ува вечером 21 декабря. Число пострадавших превысило 14 человек, семеро детей госпитализировано. Как это произошло — в новостной сводке «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Дорожная авария произошла на участке трассы Ижевск—Ува возле деревни Воегурт вечером 21 декабря около 18:00. По данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковым автомобилем «Чанган» под управлением 37-летнего водителя. Движение на трассе после ДТП регулировали сотрудники ДПС.

По данным МЧС, в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — двое сопровождающих и водитель, в иномарке — четыре человека, в их числе четырехлетний ребенок и 17-летний подросток. По словам главы Сюмсинского района Павла Кудрявцева, несовершеннолетние возвращались с соревнований по настольному теннису. Пострадали все.

Семеро несовершеннолетних и трое взрослых госпитализированы, сообщили 22 декабря в региональном минздраве. Пострадавшие находятся в республиканских больницах. «Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Остальные пострадавшие дети и взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести»,— говорится в сообщении. Остальные осмотрены амбулаторно.

После аварии местное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (по ч. 1 предусмотрено до двух лет лишения свободы). На место аварии выезжали следователи. В рамках уголовного дела будут проверены условия перевозки школьников.

Прокуратура начала проверку. На место аварии выезжали прокурор Увинского района Александр Мымрин и его заместитель Олег Дементьев. Уголовное дело надзорным органом поставлено на контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Telegram Фото: Роман Ефимов, Telegram