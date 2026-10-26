Врип главы Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары 24 октября назначен Владимир Чванов, сообщили в администрации города.
Предыдущий глава — Алексей Пугачев, возглавлявший район с декабря 2025 года, покинул пост по собственному желанию. В начале октября стало известно, что Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконного действия). В деле идет речь о взятках медикам за выдачу и продление листков нетрудоспособности.
Владимир Александрович Чванов родился в Самаре. Выпускник Самарского государственного архитектурно-строительного университета. С 2017 года работал на различных должностях в структуре местного самоуправления и подведомственных учреждений: главным специалистом отдела по ЖКХ и благоустройству в администрации Ленинского района Самары, мастером дорожных участков и инженером в МП «Благоустройство», заместителем директора МБУ «Куйбышевский», консультантом отдела информационной политики, начальником отдела потребительского рынка и предпринимательства, заместителем главы Куйбышевского района.