Врип главы Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов

Владимир Александрович Чванов родился в Самаре. Выпускник Самарского государственного архитектурно-строительного университета. С 2017 года работал на различных должностях в структуре местного самоуправления и подведомственных учреждений: главным специалистом отдела по ЖКХ и благоустройству в администрации Ленинского района Самары, мастером дорожных участков и инженером в МП «Благоустройство», заместителем директора МБУ «Куйбышевский», консультантом отдела информационной политики, начальником отдела потребительского рынка и предпринимательства, заместителем главы Куйбышевского района.