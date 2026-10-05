Главу Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева задержали за липовые больничные

Глава Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев задержан по подозрению в передаче взяток медикам. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Богатовским межрайонным следственным отделом ведомства в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконного действия). Сотрудникам медицинского учреждения инкриминируется п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

«По версии следствия, в 2025 году глава района передал медицинским работникам, действующим группой лиц по предварительному сговору, 59 тыс. руб. в качестве взятки за выдачу и продление листков нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало»,— говорится в сообщении.

Следствие продолжается. В пресс-службе администрации Самары сообщили, что временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары с 1 октября 2026 года назначен Владимир Чванов, первый замглавы районной администрации.