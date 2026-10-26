В Воронежской области восстановлено движение поездов после атаки БПЛА
В Воронежской области возобновлено движение поездов на участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. Поезда на этом отрезке пути приостанавливали движение из-за ночной атаки БПЛА.
Как сообщает РЖД, из-за инцидента задерживаются 18 пассажирских поездов. Речь идет в том числе о поездах в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Воронеж. В корпорации заверили, что принимают меры для ввода поездов в график.
Сегодня ночью Воронежская область подверглась массовой атаке БПЛА, было сбито 113 дронов. Погибли два человека, 17 пострадали. На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда, который следовал из Анапы в Москву. В Воронеже загорелся деловой центр.