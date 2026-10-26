Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Воронежской области восстановлено движение поездов после атаки БПЛА

В Воронежской области возобновлено движение поездов на участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. Поезда на этом отрезке пути приостанавливали движение из-за ночной атаки БПЛА.
Как сообщает РЖД, из-за инцидента задерживаются 18 пассажирских поездов. Речь идет в том числе о поездах в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Воронеж. В корпорации заверили, что принимают меры для ввода поездов в график.

Что известно об атаке БПЛА на Воронежскую область

Читать далее
Сегодня ночью Воронежская область подверглась массовой атаке БПЛА, было сбито 113 дронов. Погибли два человека, 17 пострадали. На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда, который следовал из Анапы в Москву. В Воронеже загорелся деловой центр.
Атаки беспилотников
РЖД
Железнодорожные аварии
Воронежская область