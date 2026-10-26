Жители Ижевска обратились к дружинникам—участникам СВО из-за скрытой мобилизации
Сведения передают в соответствующие органы
Добровольно-народная дружина (ДНД) «Ветераны СВО» в Ижевске сообщила о сборе сведений по фактам принуждения горожан к подписанию контракта с Минобороны. Дружинники фиксируют информацию о возможной скрытой мобилизации и передают ее в соответствующие органы. Такой пост появился в группе ДНД во «ВКонтакте».
Напомним, в конце сентября дружина заявила о непричастности к случаям скрытой мобилизации в Ижевске. В последнее время число таких сообщений к «Ветеранам СВО» увеличилось. Из них следует, что неизвестные люди в форме останавливают граждан на улицах, возле общежитий и жилых домов, после чего увозят задержанных в неизвестном направлении. В объединении подчеркнули, что не занимаются незаконной бусификацией, и заявили о готовности взаимодействовать по этому вопросу с городскими службами и правоохранителями.
ДНД «Ветераны СВО» внесена МВД в реестр добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Свидетельство было выдано 16 декабря 2025 года.