Жители Ижевска обратились к дружинникам—участникам СВО из-за скрытой мобилизации

Добровольно-народная дружина (ДНД) «Ветераны СВО» в Ижевске сообщила о сборе сведений по фактам принуждения горожан к подписанию контракта с Минобороны. Дружинники фиксируют информацию о возможной скрытой мобилизации и передают ее в соответствующие органы. Такой пост появился в группе ДНД во «ВКонтакте».