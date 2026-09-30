Дружина ветеранов СВО заявила о непричастности к скрытой мобилизации в Ижевске

Добровольная народная дружина «Ветераны СВО» (ДНД) отвергла причастность к возможным случаям задержания жителей Ижевска для подписания контракта с Минобороны, иными словами — к незаконной бусификации. Официальное заявление объединения появилось в его группе во «ВКонтакте» днем 28 сентября.

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«В последнее время в нашу группу поступает все больше сообщений от жителей Ижевска, обеспокоенных информацией о людях в форме, которые, по словам очевидцев, останавливают граждан на улицах, возле общежитий и жилых домов, а также используют автомобили для их доставления в неизвестном направлении»,— указывают дружинники.

«Ветераны СВО» подчеркнули, что не имеют отношения к указанным случаям: они не забирают людей с улиц и не «участвуют в принудительном доставлении кого-либо для мобилизации». К посту приложены кадры задержания граждан неизвестными людьми в обмундировании. Происходит ли это в Ижевске, неизвестно.

«Если подобные ситуации действительно происходят, мы готовы взаимодействовать с городскими службами, правоохранительными органами и администрацией Ижевска», — заявили представители дружины. С официальными заявлениями местные власти или силовые ведомства не выступали.

«Ветераны СВО» — дружина из ветеранов спецоперации, внесенная МВД в реестр ДНД и общественных объединений правоохранительной направленности. Свидетельство выдано 16 декабря 2025 года.