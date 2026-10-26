С 25 октября в Удмуртии выросли штрафы за выгул собак без намордника
До 4 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном — 5 тысяч рублей
В Удмуртии с 25 октября вступил в силу закон, повышающий с 1-3 до 4 тыс. руб. штраф за нарушение правил выгула собак. При повторном несоблюдении — 5 тыс. руб. В частности, наказание предусмотрено, если собака бегает без поводка и намордника или отправлена на самовыгул. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии (ГУВ) республики.
«На территории населенных пунктов выгул собак разрешен только на поводке и в наморднике. Свободный выгул допускается исключительно на специальных площадках под контролем владельца животного»,— говорится в сообщении. Также нельзя выгуливать собак, будучи в пьяном состоянии, и доверять выгул крупных пород детям младше 14 лет. Если собаку держат в частном доме, ей запрещено самостоятельно выходить за территорию.
Напомним, 22 сентября депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон, ужесточающий правила содержания и выгула домашних животных.
Ранее штраф составлял от 1 тыс. до 3 тыс. руб. В 2024 году ГУВ республики получило 230 административных материалов по фактам нарушения правил выгула, в 2025 году — 330, за восемь месяцев 2026 года — 204. Данные и. о. начальника ведомства Ирины Крыловой привели в пресс-службе главы и правительства республики. Общее число укусов домашними собаками выросло с 566 случаев в 2021 году до 856 в 2025-м.