С 25 октября в Удмуртии выросли штрафы за выгул собак без намордника

Ранее штраф составлял от 1 тыс. до 3 тыс. руб. В 2024 году ГУВ республики получило 230 административных материалов по фактам нарушения правил выгула, в 2025 году — 330, за восемь месяцев 2026 года — 204. Данные и. о. начальника ведомства Ирины Крыловой привели в пресс-службе главы и правительства республики. Общее число укусов домашними собаками выросло с 566 случаев в 2021 году до 856 в 2025-м.