В Удмуртии увеличили штрафы за нарушение правил выгула собак

Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии 22 сентября приняли закон, ужесточающий ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Для граждан штраф за выгул собаки без поводка и намордника, самовыгул и другие нарушения увеличат до 4 тыс. руб., при повторном нарушении — до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее штраф составлял от 1 тыс. до 3 тыс. руб. В 2024 году Главное управление ветеринарии Удмуртии получило 230 административных материалов по фактам нарушения правил выгула, в 2025 году — 330, за восемь месяцев 2026 года — 204. Данные от и. о. начальника ведомства Ирины Крыловой привели в пресс-службе главы и правительства республики. Общее число укусов домашними собаками выросло с 566 случаев в 2021 году до 856 в 2025-м.

«Анализ ситуации показывает, что действующие размеры штрафов не мотивировали владельцев животных задуматься о последствиях своей безответственности»,— сказала госпожа Крылова. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.