«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» и возглавил таблицу РПЛ

На 16-й минуте нападающий гостей Миро не реализовал 11-метровый. Во втором тайме петербуржцы получили возможность пробить два пенальти: на 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й — Максим Глушенков. В компенсированное время, на 90+8-й минуте, защитник «Зенита» Кевин Андраде также не смог забить с точки.