«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» и возглавил таблицу РПЛ
Клуб с берегов Невы забил два пенальти и продлил победную серию в чемпионате
Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба гола хозяева забили с пенальти.
На 16-й минуте нападающий гостей Миро не реализовал 11-метровый. Во втором тайме петербуржцы получили возможность пробить два пенальти: на 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й — Максим Глушенков. В компенсированное время, на 90+8-й минуте, защитник «Зенита» Кевин Андраде также не смог забить с точки.
«Зенит» одержал пятую победу подряд в чемпионате России и с 27 очками возглавил турнирную таблицу. У махачкалинского «Динамо» осталось 13 очков — команда занимает десятое место. Безвыигрышная серия дагестанского клуба во всех турнирах достигла шести матчей.
В следующем туре сине-бело-голубые 2 ноября сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Махачкалинцы днем ранее примут «Ростов».
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что «Зенит» извинился перед махачкалинским «Динамо» за стихотворение о папахах и бородах.