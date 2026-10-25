«Зенит» извинился перед махачкалинским «Динамо» за стихотворение о папахах и бородах
Петербургский клуб заявил, что стихи не были «ни шуткой, ни насмешкой»
Петербургский «Зенит» опубликовал новое обращение к махачкалинскому «Динамо» и принес извинения за стихотворение о папахах и бородах, вызвавшее скандал перед матчем команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В новом послании, опубликованном в стихотворной форме, представители петербургского клуба выразили сожаление из-за реакции на предыдущую публикацию и подчеркнули, что не хотели никого оскорбить.
«Друзья, нам жаль, что вас задели те слова,
Что не были ни шуткой, ни насмешкой
Мы не желали ни обидеть в спешке,
Ни оскорбить ваш дом и веру никогда»,— говорится в обращении.
В «Зените» пояснили, что отсылки в стихотворении касались истории и культуры, а также петровской эпохи и балтийских традиций. Петербургский клуб выразил уважение Дагестану и его жителям, завершив обращение цитатой из стихотворения Расула Гамзатова о прощении друга.
Поводом для извинений стала публикация «Зенита» перед матчем 12-го тура РПЛ. В первоначальном стихотворении содержались строки: «Пускай за вами крепостью стоит Махачкала, и бороды ложатся на рубахи, здесь издавна всем бороды рубили догола, и ветер как рукой срывал папахи».
После публикации махачкалинское «Динамо» потребовало от петербургского клуба публичных извинений. Председатель общего собрания учредителей дагестанской команды Магомед Багаудинов заявил в своем Telegram-канале, что стихотворение перешло границы допустимого.
«В тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного. Строки о том, что здесь "бороды рубили догола" и ветер "срывал папахи", мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией. Мы ждем от руководства "Зенита" публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского "Динамо" и всех дагестанцев»,— написал Багаудинов.
Матч между «Зенитом» и «Динамо» из Махачкалы в рамках 12-го тура РПЛ запланирован на воскресенье. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.