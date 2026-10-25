«Зенит» извинился перед махачкалинским «Динамо» за стихотворение о папахах и бородах

«В тексте клуба из Санкт-Петербурга шутки перешли границы дозволенного. Строки о том, что здесь "бороды рубили догола" и ветер "срывал папахи", мы считаем неприемлемыми. Каждое слово имеет свою цену, особенно когда его произносит один из крупнейших клубов страны перед многомиллионной аудиторией. Мы ждем от руководства "Зенита" публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского "Динамо" и всех дагестанцев»,— написал Багаудинов.