«Единая Россия» прирастает квадратными метрами
Партия расширяет петербургский офис на Старо-Невском проспекте
До конца года «Единая Россия» планирует открыть новое помещение на Невском проспекте с фасадом на главную магистраль города по соседству с супермаркетом «Пятерочка». Туда переедут приемная председателя партии Дмитрия Медведева и общественное пространство. Также единороссы намерены открыть там музей партии и экспозицию о специальной военной операции.
«Единая Россия» расширит свои площади в доме №146 на Невском проспекте, в котором с прошлого года находится общественная приемная партии. Вдобавок к имеющемуся помещению ЕР займет большую часть первого этажа здания на углу Невского проспекта и проспекта Бакунина. Ремонтные работы там еще продолжаются, но через окна уже можно увидеть партийную символику на стенах. В частности, на знакомый силуэт белого медведя в оттенках «Единой России» обратил внимание корреспондент «Ъ Северо-Запад».
Новое пространство займет приемная председателя партии Дмитрия Медведева, а также общественное пространство «СреДа!», которые ранее располагались по старому адресу единороссов на Конногвардейском бульваре. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» собеседник из «Единой России», на Невском проспекте откроют музей, посвященный истории партии, а также музей специальной военной операции. Появление выставочного пространства глава петербургского отделения партии спикер Законодательного собрания Александр Бельский анонсировал еще летом.
Открыть новые помещения офиса планируют до конца 2026 года, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе петербургского отделения «Единой России». Уточнять примерную площадь обновленного офиса представители объединения не стали. Раньше помещения, в которых откроются новые пространства единороссов, занимал магазин косметики сети «Л’этуаль», закрывшийся более года назад.
Петербургские единороссы прописались на Невском проспекте, 146, в ноябре 2025 года. Открывать новый офис, вход в который располагался со стороны проспекта Бакунина, приехали губернатор Петербурга Александр Беглов и лидер петербургских партийцев Александр Бельский. В прежнем офисе на Конногвардейском бульваре единороссы проработали 17 лет.
По оценке опрошенных «Ъ Северо-Запад» экспертов в сфере коммерческой недвижимости, ставки по аренде в этой части Невского проспекта невысокие. В среднем стоимость квадратного может составлять от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц в зависимости от общей площади, считает глава агентства недвижимости LAPINA Екатерина Лапина. Она называет цены на аренду в этом районе демократичными. При этом само помещение могло достаться партийцам в аренду от города либо от соратников, владеющих собственными площадями.
«В партиях активные люди, бизнесмены, у некоторых есть своя коммерческая недвижимость. Старо-Невский проспект сейчас вообще не востребованный. Скорее всего, там какой-то дружественный собственник, скажем так, притянул в аренду»,— добавила госпожа Лапина.
До февраля 2022 года в этой локации существовал проект «Старо-Невский — территория моды», объединявший бутики ведущих мировых брендов и ставящий целью сделать данный район главной торговой улицей по продаже люксовых товаров. Инициатором этого объединения являлись владельцы сети Babochka, среди участников проекта были Louis Vuitton, Dior, Bvlgari, Rolex, Omega, Brunello Cucinelli, Breitling, Chanel, Frette и многие другие. В тот период эксперты оценивали стоимость аренды квадратного метра в этой локации в размере от 2,5 до 7,5 тыс. рублей. После начала СВО часть брендов закрыла свои бутики и ушла с рынка.
Впрочем, появление партийного штаба на одной из главных артерий города — исключительный случай, считает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Сейчас в структуре ключевых площадок стрит-ритейла лидирует общепит, фешен-ритейлеры и операторы сервиса, указывает она. При этом госпожа Кузнецова отмечает, что Старо-Невский проспект является одним из наиболее востребованных торговых коридоров города по состоянию на первое полугодие 2026 года, средняя ставка аренды для помещений на первом этаже с отдельным входом составляет 4,4 тыс. рублей в месяц без НДС.
«Размещение штаба или офиса политической партии на Старо-Невском проспекте — примечательный кейс для рынка стрит-ритейла Санкт-Петербурга, поскольку на сегодняшний день это скорее исключение, чем тренд. Будет интересно проследить, сохранится ли эта тенденция и появятся ли аналогичные проекты на других торговых улицах»,— рассказала эксперт.