«Единая Россия» прирастает квадратными метрами

По оценке опрошенных «Ъ Северо-Запад» экспертов в сфере коммерческой недвижимости, ставки по аренде в этой части Невского проспекта невысокие. В среднем стоимость квадратного может составлять от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц в зависимости от общей площади, считает глава агентства недвижимости LAPINA Екатерина Лапина. Она называет цены на аренду в этом районе демократичными. При этом само помещение могло достаться партийцам в аренду от города либо от соратников, владеющих собственными площадями.