Верховный суд защитил покупателя квартиры со скрытым обременением
Экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) поддержала взыскание с Россельхозбанка (РСХБ) 6,8 млн руб. в пользу покупательницы квартиры на банкротных торгах. Женщина не смогла оформить право собственности на жилье, поскольку оно оказалось под уголовным арестом, о котором ее не предупредили.
Спор возник в деле о несостоятельности Максима Тырсикова, которого в сентябре 2022 года признали банкротом по заявлению РСХБ. Долг перед кредитной организацией был обеспечен залогом московской квартиры должника. Расплатиться с кредиторами господин Тырсиков не смог, поэтому финансовый управляющий организовал торги. На них в марте 2023 года Инна Пономарева купила жилье должника за 7,8 млн руб. Из этой суммы 6,8 млн руб. получил банк как залоговый кредитор, остальное включили в конкурсную массу банкрота. Но оформить право собственности покупательница не смогла — Росреестр приостановил регистрацию, поскольку квартира оказалась арестована по уголовному делу еще в 2020 году. Между тем ни в положении о продаже, ни в описании лота, ни в договоре купли-продажи об обременении ничего не говорилось.
Попытки снять арест не увенчались успехом. Тогда госпожа Пономарева потребовала расторгнуть сделку и вернуть ей деньги. Первая инстанция и апелляция удовлетворили иск, взыскав 6,8 млн руб. с банка и около 1 млн руб. с банкрота. Но окружная кассация решила, что РСХБ здесь ни при чем, поскольку он не был стороной договора. Всю сумму суд постановил взыскать с должника. Покупательница обжаловала это решение в ВС.
Экономколлегия поддержала госпожу Пономареву. ВС указал, что продажа заложенного имущества в банкротстве «неизбежно предполагает» перечисление части выручки залоговому кредитору. Поэтому требование покупательницы охватывало не только сам договор, но и последующее перечисление денег в пользу РСХБ. После расторжения сделки основания для получения денег отпали, поэтому банк должен вернуть их как неосновательное обогащение. Кассация же, взыскав все деньги с банкрота, фактически заменила одного ответчика другим, а это недопустимо. В итоге ВС отменил решение кассации, оставив в силе акты о взыскании денег сразу с банка и банкрота.