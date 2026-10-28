Верховный суд защитил покупателя квартиры со скрытым обременением

Спор возник в деле о несостоятельности Максима Тырсикова, которого в сентябре 2022 года признали банкротом по заявлению РСХБ. Долг перед кредитной организацией был обеспечен залогом московской квартиры должника. Расплатиться с кредиторами господин Тырсиков не смог, поэтому финансовый управляющий организовал торги. На них в марте 2023 года Инна Пономарева купила жилье должника за 7,8 млн руб. Из этой суммы 6,8 млн руб. получил банк как залоговый кредитор, остальное включили в конкурсную массу банкрота. Но оформить право собственности покупательница не смогла — Росреестр приостановил регистрацию, поскольку квартира оказалась арестована по уголовному делу еще в 2020 году. Между тем ни в положении о продаже, ни в описании лота, ни в договоре купли-продажи об обременении ничего не говорилось.