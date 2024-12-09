Невский попрощался с тяжелым люксом
Модный бренд откроет флагманский магазин на месте Louis Vuitton
Процесс заполнения площадей зарубежных люксовых брендов на Невском проспекте подходит к концу. Российская сеть 12 storeez арендовала одно из последних свободных помещений в этой локации — то, которое прежде занимал Louis Vuitton. Эксперты считают это решение имиджевым, поскольку высокая аренда в центре города повлияет на срок окупаемости вложений.
После начала военного конфликта на Украине ряд люксовых брендов, включая Louis Vuitton, Fendi, Hermes, прекратили работу в России. Их помещения стали занимать российские бренды, которые позиционируют себя как премиальные
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ритейлер 12 storeez займет помещение на Невском проспекте, 115, где находился бутик Louis Vuitton, рассказали источники «Ъ-СПб». CEO 12 storeez Иван Хохлов подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию. Магазин откроется в качественном здании в центре города, по соседству с Babochka и другими премиальными брендами, пояснил он. Запуск торговой точки площадью 600 кв. м запланирован на второй квартал 2025 года. Это магазин в бутиковом стиле, где будут представлены коллекции, которых нет в других объектах сети, уточнила директор департамента торговой недвижимости NF Group (брокер сделки) Анна Лапченко.
Бренд 12 storeez был основан в 2014 году в Екатеринбурге сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными, а также предпринимателем Иваном Хохловым. В управлении находится 45 магазинов в России, ОАЭ, Казахстане и Узбекистане. В 2021 году 12% ритейлера приобрела инвестиционная компания Baring Vostok. Выручка ООО «12 историй» в 2023 году — 10,6 млрд рублей, чистая прибыль — 784,6 млн, указано в kartoteka.ru.
Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров называет решение 12 storeez о запуске магазина на Невском проспекте имиджевым. Ритейлер завоевал лояльность потребителей после ухода зарубежных брендов, и открытие в статусной локации позволит ему усилить позиционирование, уверен он. Инвестиции в проект составят не менее 40 млн рублей, но из-за высоких ставок в центре Петербурга сроки окупаемости могут оказаться довольно высокими, предупреждает эксперт.
Помещение находится в хорошем состоянии, что позволит минимизировать затраты на ремонт, говорит владелица агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина. По ее словам, аренда площадей может обойтись бренду в 3–4 тыс. рублей за кв. м в месяц (21–28 млн рублей в год).
В этой части Невского проспекта завершился ремонт фасадов и сняли строительные леса, что сделало улицу более комфортной для прогулок, указывает Анна Лапченко. Для привлечения посетителей 12 storeez потребуется создать оригинальную концепцию и проводить мероприятия, поскольку локация отличается невысоким пешеходным трафиком и нехваткой парковочных мест, рассуждает Екатерина Лапина.
После начала военного конфликта на Украине ряд люксовых брендов, включая Louis Vuitton, Fendi, Hermes, прекратили работу в России. Их помещения стали занимать российские марки, которые позиционируют себя как премиальные. К примеру, на месте Chanel в Санкт-Петербург открылся мультибрендовый бутик Babochka, помещение Christian Dior заняла сеть «Дом фарфора», Bvlgari — салон декора и подарков Anette.
С января по сентябрь 2024 года спрос фешен-операторов на площади в стрит-ритейле вырос. В структуре открытий на основных бутиковых улицах Петербурга их доля увеличилась с 29 до 41% к аналогичному периоду 2023-го, отмечают в Nikoliers. В люксовой зоне Невского проспекта число открывшихся магазинов выросло на 40% к 2021 году, подсчитала Анна Лапченко.
Процесс замены покинувших Россию зарубежных премиальных брендов практически завершился, полагают в Nikoliers. Закрытыми, по данным компании, остаются лишь единичные магазины — такие, как Prada на Большой Конюшенной улице и Brunello Cucinelli на Невском проспекте. Из-за высокой активности российских ритейлеров вакансия на главной улице города достигла 4%, что, по словам Анны Лапченко, невысокое значение.
При этом в высоком ценовом сегменте пока не так много сильных локальных игроков, а потребители зачастую не готовы платить за их товары цену, сопоставимую с зарубежными брендами, замечает Екатерина Лапина. По этой причине часть новых арендаторов в перспективе может закрыть свои объекты, допускает она.