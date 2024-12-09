Невский попрощался с тяжелым люксом

Процесс заполнения площадей зарубежных люксовых брендов на Невском проспекте подходит к концу. Российская сеть 12 storeez арендовала одно из последних свободных помещений в этой локации — то, которое прежде занимал Louis Vuitton. Эксперты считают это решение имиджевым, поскольку высокая аренда в центре города повлияет на срок окупаемости вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После начала военного конфликта на Украине ряд люксовых брендов, включая Louis Vuitton, Fendi, Hermes, прекратили работу в России. Их помещения стали занимать российские бренды, которые позиционируют себя как премиальные

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После начала военного конфликта на Украине ряд люксовых брендов, включая Louis Vuitton, Fendi, Hermes, прекратили работу в России. Их помещения стали занимать российские бренды, которые позиционируют себя как премиальные

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ритейлер 12 storeez займет помещение на Невском проспекте, 115, где находился бутик Louis Vuitton, рассказали источники «Ъ-СПб». CEO 12 storeez Иван Хохлов подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию. Магазин откроется в качественном здании в центре города, по соседству с Babochka и другими премиальными брендами, пояснил он. Запуск торговой точки площадью 600 кв. м запланирован на второй квартал 2025 года. Это магазин в бутиковом стиле, где будут представлены коллекции, которых нет в других объектах сети, уточнила директор департамента торговой недвижимости NF Group (брокер сделки) Анна Лапченко.

Бренд 12 storeez был основан в 2014 году в Екатеринбурге сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными, а также предпринимателем Иваном Хохловым. В управлении находится 45 магазинов в России, ОАЭ, Казахстане и Узбекистане. В 2021 году 12% ритейлера приобрела инвестиционная компания Baring Vostok. Выручка ООО «12 историй» в 2023 году — 10,6 млрд рублей, чистая прибыль — 784,6 млн, указано в kartoteka.ru .

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров называет решение 12 storeez о запуске магазина на Невском проспекте имиджевым. Ритейлер завоевал лояльность потребителей после ухода зарубежных брендов, и открытие в статусной локации позволит ему усилить позиционирование, уверен он. Инвестиции в проект составят не менее 40 млн рублей, но из-за высоких ставок в центре Петербурга сроки окупаемости могут оказаться довольно высокими, предупреждает эксперт.

Помещение находится в хорошем состоянии, что позволит минимизировать затраты на ремонт, говорит владелица агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина. По ее словам, аренда площадей может обойтись бренду в 3–4 тыс. рублей за кв. м в месяц (21–28 млн рублей в год).

В этой части Невского проспекта завершился ремонт фасадов и сняли строительные леса, что сделало улицу более комфортной для прогулок, указывает Анна Лапченко. Для привлечения посетителей 12 storeez потребуется создать оригинальную концепцию и проводить мероприятия, поскольку локация отличается невысоким пешеходным трафиком и нехваткой парковочных мест, рассуждает Екатерина Лапина.

После начала военного конфликта на Украине ряд люксовых брендов, включая Louis Vuitton, Fendi, Hermes, прекратили работу в России. Их помещения стали занимать российские марки, которые позиционируют себя как премиальные. К примеру, на месте Chanel в Санкт-Петербург открылся мультибрендовый бутик Babochka, помещение Christian Dior заняла сеть «Дом фарфора», Bvlgari — салон декора и подарков Anette.

С января по сентябрь 2024 года спрос фешен-операторов на площади в стрит-ритейле вырос. В структуре открытий на основных бутиковых улицах Петербурга их доля увеличилась с 29 до 41% к аналогичному периоду 2023-го, отмечают в Nikoliers. В люксовой зоне Невского проспекта число открывшихся магазинов выросло на 40% к 2021 году, подсчитала Анна Лапченко.

Процесс замены покинувших Россию зарубежных премиальных брендов практически завершился, полагают в Nikoliers. Закрытыми, по данным компании, остаются лишь единичные магазины — такие, как Prada на Большой Конюшенной улице и Brunello Cucinelli на Невском проспекте. Из-за высокой активности российских ритейлеров вакансия на главной улице города достигла 4%, что, по словам Анны Лапченко, невысокое значение.

При этом в высоком ценовом сегменте пока не так много сильных локальных игроков, а потребители зачастую не готовы платить за их товары цену, сопоставимую с зарубежными брендами, замечает Екатерина Лапина. По этой причине часть новых арендаторов в перспективе может закрыть свои объекты, допускает она.

Константин Куркин