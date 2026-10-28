Даниил Медведев с победы стартовал на турнире ATP 500 в Вене
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вене. Общий призовой фонд состязания составляет $2,7 млн.
В стартовом раунде россиянин, занимающий пятое место в рейтинге ATP, обыграл 42-ю ракетку мира испанца Даниэля Мериду со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут.
Следующим соперником Даниила Медведева станет британец Кэмерон Норри, располагающийся на 41-й строке мировой классификации. Счет личных встреч — 5:1 в пользу российского теннисиста.
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер, досрочно завершивший текущий сезон из-за травмы колена.