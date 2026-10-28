Ушаков предложил ЕС «купить билет» за стол переговоров по Украине
Никто не собирается приглашать представителей Евросоюза за стол переговоров по Украине. Об этом информационной службе «Вести» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается»,— заявил господин Ушаков. Он отметил, что стороны договорились возобновить только трехсторонние переговоры России, Украины и США.
В октябре Россия, Украина и США договорились продолжить контакты по российско-украинскому конфликту. Этот вопрос обсуждался на встречах спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле допускали, что первая встреча делегаций состоится в начале ноября в Абу-Даби.