Температура в Екатеринбурге будет выше +10 до конца недели
Дневная температура в Екатеринбурге до конца недели будет держаться выше отметки +10 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
«Сухой и теплый воздух поступит на Средний Урал в начале предстоящей недели, на этот период придется пик нынешнего потепления»,— говорится в сообщении.
В понедельник, 26 октября, ночью ожидается +3, днем +12. Во вторник и среду днем также будет около +12 градусов.
В четверг и пятницу, 29 и 30 октября, днем ожидается +11, в субботу — +10. Похолодание и дождь придут в воскресенье, 1 ноября: днем температура воздуха опустится до +6.
Ранее в уральском Гидромецентре предупреждали о возможных загрязнениях воздуха. Они связаны с теплыми температурами и слабым ветром.