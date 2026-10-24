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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Урал

В свердловском Гидрометцентре предупредили о возможном загрязнении воздуха

В свердловском Гидрометцентре предупредили о возможности загрязнения воздуха. Это связано со слабым перемешиванием приземного воздуха из-за теплой погоды.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Температура в Свердловской области останется на уровне +4-6 градусов, днем воздух будет прогреваться до 8-12 градусов тепла. При этом в конце октября согласно климатическим нормам она уже должна опускаться ниже нулевых значений.
«Единственный недостаток такой погоды – слабый ветер, устойчивость атмосферы, что ведет к снижению интенсивности перемешивания в приземном воздухе и способствует росту его загрязнения вредными веществами»,— написали в УГМС.
Ожидается ветер со скоростью 2-7 м/с. Облачность переменная, без осадков.
Анна Капустина