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Выпуск газеты №198/П

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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за первое полугодие 2026 года

Место в целомПо количеству вагонов
Первое полугодие 2026 годаПервое полугодие 2025 годаПо перевозкамПо грузооборотуВ собственностиВ управлении
ПГК111133
ФГК225711
НТК332264
«Атлант»443422
«Трансойл»554656
Globaltrans677848
«Деметра-Холдинг»76111177
«Модум-Транс»8863125
«Уголь-Транс»99851012
«Трансконтейнер»101012989
«Газпромтранс»111114131411
Railgo12131315910
«ЛУКОЙЛ-Транс»1315151914
«Новотранс»141410101315
«Первый промышленный оператор»15169181516
«Нефтетранссервис»161217151113
«Транспортные технологии»171718211817
«Урал Логистика»181823241622
«ТалТЭК-Транс»193019161918
НХТК202124262620

Источник: Infoline Rail Russia Top.

Газета «Коммерсантъ» №198/П

от 26.10.2026, стр. 7
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