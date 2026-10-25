Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за первое полугодие 2026 года
|Место в целом
|По количеству вагонов
|Первое полугодие 2026 года
|Первое полугодие 2025 года
|По перевозкам
|По грузообороту
|В собственности
|В управлении
|ПГК
|1
|1
|1
|1
|3
|3
|ФГК
|2
|2
|5
|7
|1
|1
|НТК
|3
|3
|2
|2
|6
|4
|«Атлант»
|4
|4
|3
|4
|2
|2
|«Трансойл»
|5
|5
|4
|6
|5
|6
|Globaltrans
|6
|7
|7
|8
|4
|8
|«Деметра-Холдинг»
|7
|6
|11
|11
|7
|7
|«Модум-Транс»
|8
|8
|6
|3
|12
|5
|«Уголь-Транс»
|9
|9
|8
|5
|10
|12
|«Трансконтейнер»
|10
|10
|12
|9
|8
|9
|«Газпромтранс»
|11
|11
|14
|13
|14
|11
|Railgo
|12
|13
|13
|15
|9
|10
|«ЛУКОЙЛ-Транс»
|13
|15
|15
|19
|—
|14
|«Новотранс»
|14
|14
|10
|10
|13
|15
|«Первый промышленный оператор»
|15
|16
|9
|18
|15
|16
|«Нефтетранссервис»
|16
|12
|17
|15
|11
|13
|«Транспортные технологии»
|17
|17
|18
|21
|18
|17
|«Урал Логистика»
|18
|18
|23
|24
|16
|22
|«ТалТЭК-Транс»
|19
|30
|19
|16
|19
|18
|НХТК
|20
|21
|24
|26
|26
|20
Источник: Infoline Rail Russia Top.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 7