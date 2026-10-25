Продажи новостроек на Кубани снизились за год на 3%
За девять месяцев текущего года было совершено 16,2 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Краснодарского края. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЦИАН.
В Крыму за период января-сентября 2026 года сокращение числа сделок с новостройками достигло 34,2% год к году, до 4,8 тыс. лотов, следует из данных bnMAP.pro.
Как пишет «Ъ» со ссылкой на директора по консалтингу и развитию Key Capital Эвелину Ишметову, спрос на первичное жилье на юге РФ сдерживают участившиеся атаки БПЛА, закрытия аэропортов и задержки рейсов. По словам эксперта, это особенно критично для южных регионов, где квартиры на первичном рынке приобретаются в основном жителями других городов для сезонного проживания.
В обзоре bnMAP.pro указывается, что падение спроса на первичную жилую недвижимость за девять месяцев 2026 года фиксируется также в Сочи (на 38,4% год к году, до 565 квартир и Туапсе (на 30,6% год к году, до 394 лотов). В Краснодаре, по данным ЦИАН, объем сделок за этот период снизился на 11% год к году, до 11,9 тыс. лотов. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов считает, что это вызвано сокращением миграционного притока в регион на фоне напряженной геополитической ситуации и высокого уровня цен.
Также, по данным bnMAP.pro, в Алуште за девять месяцев этого года объем сделок упал на 64,9% год к году (до 421 квартиры), в Феодосии — на 41,4% (до 304 сделок), в Ялте — на 40,7% (до 593 лотов), в Севастополе — на 7,9% (до 422 сделок).