Продажи новостроек на Кубани снизились за год на 3%

В обзоре bnMAP.pro указывается, что падение спроса на первичную жилую недвижимость за девять месяцев 2026 года фиксируется также в Сочи (на 38,4% год к году, до 565 квартир и Туапсе (на 30,6% год к году, до 394 лотов). В Краснодаре, по данным ЦИАН, объем сделок за этот период снизился на 11% год к году, до 11,9 тыс. лотов. Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов считает, что это вызвано сокращением миграционного притока в регион на фоне напряженной геополитической ситуации и высокого уровня цен.