Председателем совета директоров Ейского станкостроительного завода избран Лев Фурман
Совет директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» единогласно избрал своим председателем Льва Фурмана. Сведения об этом опубликованы в официальном сообщении общества. Первое заседание вновь избранного совета директоров завода открыл генеральный директор общества Дмитрий Шатунов.
Сообщается также, что господин Фурман определен лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО «Ейский станкостроительный завод». Кроме того, установлен предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ИнфоБухЦентр» за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2026 год в сумме 200 тыс. руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Ейский станкостроительный завод» зарегистрировано в 1992 году в Ейске. Уставный капитал общества — 20,1 тыс. руб. Генеральным директором предприятия является Дмитрий Шатунов. Алексею Савельеву принадлежит 29,99% доли ОАО, Андрею Степанову — 29,5%, Евгению Уколову — 26,52%. Выручка предприятия по итогам 2025 года составила 5,9 млн руб., убыток 23,3 млн руб. Кредиторская задолженность завода на конец 2025 года составляла 810 тыс. руб., дебиторская — 4,8 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Кубань», в августе минувшего года была опубликована стратегия дальнейшего развития ОАО «Ейский станкостроительный завод», где было заявлено о строительстве жилых домов на территории общества. Еще в 2014 году «Ъ-Юг» писал, что Ейский станкостроительный завод прекращает производство станко-машиностроительной продукции из-за отсутствия спроса на нее. Топ-менеджмент компании заявлял о намерениях перепрофилировать бизнес на девелоперские проекты.
По итогам 2024 года Совет директоров Ейского станкостроительного завода принял решение рекомендовать акционерам общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям. В марте 2025 года судебные приставы Ейского районного отделения ГУ ФССП по краю взыскали с завода задолженность за электроэнергию в размере 8,7 млн руб.