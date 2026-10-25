Председателем совета директоров Ейского станкостроительного завода избран Лев Фурман

По итогам 2024 года Совет директоров Ейского станкостроительного завода принял решение рекомендовать акционерам общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям. В марте 2025 года судебные приставы Ейского районного отделения ГУ ФССП по краю взыскали с завода задолженность за электроэнергию в размере 8,7 млн руб.