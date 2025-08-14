Ейский станкостроительный завод планирует строить жилые дома на своей территории

В описании стратегии дальнейшего развития ОАО «Ейский станкостроительный завод» заявлено о строительстве жилых домов на территории общества. Информация опубликована на персональной странице эмитента в открытых источниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Напомним, еще в 2014 году «Ъ-Юг» писал, что Ейский станкостроительный завод прекращает производство станко-машиностроительной продукции из-за отсутствия спроса на нее. Топ-менеджмент компании заявлял о намерениях перепрофилировать бизнес на девелоперские проекты.

Как указано в полугодовом бухгалтерском отчете предприятия, за первое полугодие 2025 года ОАО «Ейский станкостроительный завод» показало убыток в размере 11,3 млн руб. Это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (6,8 млн руб.).

Основные средства предприятия на 30 июня 2025 года составляют 162,5 млн руб. Дебиторская задолженность общества за год выросла с 2 млн руб. до 14,1 млн руб. Выручка за январь-июнь текущего года составила 2,8 млн руб., практически не изменившись за год. Кредиторская задолженность предприятия за год выросла с 9,6 млн руб. до 11,1 млн руб.

«События и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, могли оказать существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента), в отчетном периоде отсутствуют»,— говорится в отчете.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Совет директоров Ейского станкостроительного завода принял решение рекомендовать акционерам общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям за 2024 год. В марте этого года судебные приставы Ейского районного отделения ГУ ФССП по краю взыскали с завода задолженность за электроэнергию в размере 8,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Ейский станкостроительный завод» зарегистрировано в 1992 году в Ейске. Уставный капитал общества — 20,1 тыс. руб. Генеральным директором предприятия является Дмитрий Шатунов. Олегу Полякову принадлежит 38,91% доли ОАО, Андрею Степанову — 29,5%, Дмитрию Полякову — 26,52%. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 6,1 млн руб., убыток 24,4 млн руб.

Дмитрий Михеенко