Ролан Гусев может возглавить воронежский «Факел» после игры с «Ахматом»
Ролан Гусев возглавит воронежский «Факел» после матча с Ахматом 27 октября. Домашняя игра в Кубке России станет последней для Алексея Ребко в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Эту информацию публикует футбольный журналист Иван Карпов и подтверждают источники «Ъ-Черноземье» в стане «Факела».
По информации Ивана Карпова, в штаб экс-наставника московского «Динамо» войдут Шаронов, Чернухин, специалист по физподготовке и сам Ребко.
«Решение по остальным тренерам, которые работают с командой сейчас, примут позже»,— утверждает Иван Карпов.
Под руководством Ребко «Факел» выиграл первые встречи в РПЛ и Кубке России. Однако в 12-м туре Российской премьер-лиги воронежская команда уступила «Родине». Судьбу встречи решил пенальти, назначенный арбитром Иваном Абросимовым.