Ролан Гусев может возглавить воронежский «Факел» после игры с «Ахматом»

Ролан Гусев возглавит воронежский «Факел» после матча с Ахматом 27 октября. Домашняя игра в Кубке России станет последней для Алексея Ребко в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Эту информацию публикует футбольный журналист Иван Карпов и подтверждают источники «Ъ-Черноземье» в стане «Факела».