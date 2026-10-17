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Черноземье

Воронежский «Факел» в гостях выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 2:1

«Огнеопасные» добыли первую победу в этом сезоне РПЛ
В 11-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» 17 октября на выезде встретился с самарскими «Крыльями Советов». «Огнеопасным» удалось добыть первую победу в этом сезоне. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, оба гола «Факел» забил после угловых.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Хозяева, владевшие инициативой и больше контролировавшие мяч, могли открыть счет на 12-й минуте с розыгрыша углового, но после удара Юрия Горшкова низом Матвей Бардачев успел подставить ногу и вынести мяч буквально с «ленточки». Воронежцы же отнеслись к своему моменту более бережно и первыми забили быстрый гол — Ильнур Альшин подал с левого угла поля на 11-метровую отметку, где защитник «Факела» Клейтон Сампайо вынырнул из-под оппонентов и неотразимо пробил головой.

  • «Крылья» усилили напор и очень скоро отыгрались. На 25-й минуте в результате затяжной атаки Кирилл Печенин ювелирно подал на центр вратарской, откуда Мартин Крамарич отправил мяч головой в дальний угол ворот.

Оставшееся время в первом тайме «Факел» по большей части сдерживал натиск хозяев. Воронежцам редко удавалось разыгрывать мяч, намного чаще они старались только вынести его подальше от своей штрафной.
Второй тайм хозяева также начали с преимуществом, но, как и в первом, пропустили гол, который влетел в сетку «Крыльев» на 67-й минуте вновь после углового. Отличился еще один защитник «Факела» — Матвей Бардачев. Подачу, как и при первом забитом мяче, исполнил капитан «огнеопасных» Ильнур Альшин.
Самарцы не бросали попыток сравнять счет до последних секунд встречи, но скопившаяся усталость делала их комбинации все более медленными и все менее техничными. Тем не менее курьезный мяч вполне мог влететь в сетку гостей на 90-й минуте. Вышедший на замену Доминик Ороз, казалось, выполнял дальний навес во вратарскую, но мяч неожиданно полетел в дальнюю штангу, от которой выскочил в поле. Голкипер воронежцев Игорь Обухов совершенно не контролировал эту ситуацию. От ничьей самарцев отделили несколько сантиметров.
Выиграв в Самаре, «Факел» поднялся на 15-е место в турнирной таблице. В активе «огнеопасных» — шесть очков при одной победе и трех ничьих.

  • В следующем, 12-м туре РПЛ воронежцы будут играть на своем поле с «Родиной», которая также пробилась в РПЛ по итогам прошлого сезона. Московский клуб, как и «Факел», сейчас занимает место в самом низу турнирной таблицы РПЛ. Матч состоится в субботу, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

  • «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в предыдущем туре «Факел» принимал дома столичный «Локомотив». В ворота воронежцев влетели пять безответных мячей. После разгрома команду покинул наставник Олег Василенко. Вслед за ним ушли еще три специалиста. Обязанности главного тренера доверили Алексею Ребко, под руководством которого «огнеопасные» в первом же матче обыграли «Краснодар» на его поле в рамках группового этапа Кубка России.

Денис Данилов