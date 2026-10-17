Воронежский «Факел» в гостях выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 2:1
«Крылья» усилили напор и очень скоро отыгрались. На 25-й минуте в результате затяжной атаки Кирилл Печенин ювелирно подал на центр вратарской, откуда Мартин Крамарич отправил мяч головой в дальний угол ворот.
В следующем, 12-м туре РПЛ воронежцы будут играть на своем поле с «Родиной», которая также пробилась в РПЛ по итогам прошлого сезона. Московский клуб, как и «Факел», сейчас занимает место в самом низу турнирной таблицы РПЛ. Матч состоится в субботу, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что в предыдущем туре «Факел» принимал дома столичный «Локомотив». В ворота воронежцев влетели пять безответных мячей. После разгрома команду покинул наставник Олег Василенко. Вслед за ним ушли еще три специалиста. Обязанности главного тренера доверили Алексею Ребко, под руководством которого «огнеопасные» в первом же матче обыграли «Краснодар» на его поле в рамках группового этапа Кубка России.