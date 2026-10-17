Воронежский «Факел» в гостях выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 2:1

Самарцы не бросали попыток сравнять счет до последних секунд встречи, но скопившаяся усталость делала их комбинации все более медленными и все менее техничными. Тем не менее курьезный мяч вполне мог влететь в сетку гостей на 90-й минуте. Вышедший на замену Доминик Ороз, казалось, выполнял дальний навес во вратарскую, но мяч неожиданно полетел в дальнюю штангу, от которой выскочил в поле. Голкипер воронежцев Игорь Обухов совершенно не контролировал эту ситуацию. От ничьей самарцев отделили несколько сантиметров.