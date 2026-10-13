Воронежский «Факел» выиграл у «Краснодара» в первом матче после ухода Василенко

«Факел» резво начал первый тайм и в первые 15 минут мало уступал сопернику по владению мячом и нацеленности на атаку. В острые моменты это, тем не менее, не перетекало. Однако затем «Краснодар» набрал обороты и перевел игру на половину поля гостей. Мячи начали пролетать в опасной близости от створа ворот «огнеопасных».