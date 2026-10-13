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Черноземье

Воронежский «Факел» выиграл у «Краснодара» в первом матче после ухода Василенко

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «огнеопасных»

13.10.2026, 22:47
В четвертом туре группового этапа Кубка России воронежский «Факел» 13 октября на выезде сыграл с «Краснодаром». Этот матч стал для воронежцев первым после ухода Олега Василенко. Обязанности главного тренера взял на себя наставник молодежной команды Алексей Ребко. И под его руководством «огнеопасные» в гостях обыграли статусного соперника со счетом 2:0.

Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Факел» резво начал первый тайм и в первые 15 минут мало уступал сопернику по владению мячом и нацеленности на атаку. В острые моменты это, тем не менее, не перетекало. Однако затем «Краснодар» набрал обороты и перевел игру на половину поля гостей. Мячи начали пролетать в опасной близости от створа ворот «огнеопасных».
На 28-й минуте в составе «Факела» о замене попросил защитник Станислав Магкеев, вышедший на поле после длительного перерыва из-за травмы. На поле вышел Клейтон Сампайо. И уже на 31-й минуте он «привез» воронежцам пенальти.
Ключевым моментом первого тайма стал 11-метровый удар, который исполнил Валентин Пальцев. Голкипер «Факела» Игорь Обухов в прыжке парировал удар, который был нанесен в левый от вратаря угол на комфортной высоте.
Спасшийся «Факел» под занавес тайма ответил «быкам» выстрелом Белайди Пуси, который заставил потрудиться вратаря Александра Корякина.
В начале второго отрезка встречи хозяева начали усиливать давление на «огнеопасных», имея значительное преимущество во владении мячом. Однако, несмотря на это, воронежцы едва не забили первый мяч на 60-й минуте — Пуси неожиданно выскочил на рандеву с Корякиным, пробил низом, но не смог переиграть голкипера. Вторым темпом имел 100-процентный шанс забить Александр Кокшаров, но и его удар сумел каким-то чудом заблокировать вратарь. Моментально ответил «Краснодар», но выпад «быков» закончился ударом рядом со штангой.
На 69-й минуте «Краснодар», несмотря на значительное преимущество, все-таки не смог уберечь свои ворота. После катастрофической ошибки Кевина Ленини в своей штрафной мяч перешел к Абдуле Багамаеву, который метров с десяти попал в голову футболисту «Краснодара» и от него рикошетом залетел в сетку. Корякин мог только проводить снаряд взглядом.
Хозяева бросились отыгрываться и насели на «Факел». На 78-й минуте опасный удар головой после углового нанес вышедший на замену Джон Кордоба.
Однако «Факел» в этот вечер явно был настроен удивлять. На 81-й минуте воронежцы удвоили преимущество. После прохода и удара Акселя Гнапи мяч сначала застрял в центре штрафной, а потом прилетел к свободному Максиму Турищеву, который с острого угла покатил в дальний нижний угол практически без сопротивления защитников и вратаря. Вновь неудачными действиями запомнился Кевин Ленини.
Ошеломленный «Краснодар» предпринял попытку штурма под занавес встречи, но у защиты воронежцев и Игоря Обухова получилось сохранить свои ворота неприступными. Поражение своей команды болельщики «Краснодара» встретили свистом с трибун.

  • Теперь в активе у «Факела», выступающего в группе B, — 4 очка. Столько же сейчас у грозненского «Ахмата». Следующий кубковый матч «Факелу» предстоит провести 27 октября на своем поле именно с грозненцами. А в Российской премьер-лиге «огнеопасные» 17 октября на выезде в Самаре сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 11-го тура. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

  • Как сообщал «Ъ-Черноземье», в субботу, 10 октября, «Факел» на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» с разгромным счетом 0:5. На домашней арене с настолько крупным счетом воронежцы не уступали с сентября 2006 года. На следующий день пресс-служба «огнеопасных» объявила, что клуб и главный тренер Олег Василенко расстались по обоюдному согласию. Также работу в «Факеле» завершили тренеры Сергей Омельянчук, Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.

Денис Данилов