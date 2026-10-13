Воронежский «Факел» выиграл у «Краснодара» в первом матче после ухода Василенко
Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «огнеопасных»
Теперь в активе у «Факела», выступающего в группе B, — 4 очка. Столько же сейчас у грозненского «Ахмата». Следующий кубковый матч «Факелу» предстоит провести 27 октября на своем поле именно с грозненцами. А в Российской премьер-лиге «огнеопасные» 17 октября на выезде в Самаре сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 11-го тура. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в субботу, 10 октября, «Факел» на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» с разгромным счетом 0:5. На домашней арене с настолько крупным счетом воронежцы не уступали с сентября 2006 года. На следующий день пресс-служба «огнеопасных» объявила, что клуб и главный тренер Олег Василенко расстались по обоюдному согласию. Также работу в «Факеле» завершили тренеры Сергей Омельянчук, Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.