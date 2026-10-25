Украинские БПЛА сбили над Саратовской, Пензенской и Волгоградской областями

Всего с 20:00 24 октября до 8:00 25-го в России уничтожили или подавили 532 украинских беспилотника. Атаке подверглись 23 региона и акватория Азовского моря. Власти субъектов наблюдения «Ъ — Средняя Волга» о последствиях не сообщили.