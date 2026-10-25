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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Средняя Волга

Украинские БПЛА сбили над Саратовской, Пензенской и Волгоградской областями

Всего в России уничтожили за ночь 532 беспилотника
Минувшей ночью БПЛА ВСУ нейтрализовали на территории Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИА «Общественное мнение»

Всего с 20:00 24 октября до 8:00 25-го в России уничтожили или подавили 532 украинских беспилотника. Атаке подверглись 23 региона и акватория Азовского моря. Власти субъектов наблюдения «Ъ — Средняя Волга» о последствиях не сообщили.
Этим утром в Астраханской области объявили воздушную опасность, а в Волгоградской — ракетную.
Дарья Васенина