Украинские БПЛА сбили над Саратовской, Пензенской и Волгоградской областями
Всего в России уничтожили за ночь 532 беспилотника
Минувшей ночью БПЛА ВСУ нейтрализовали на территории Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Всего с 20:00 24 октября до 8:00 25-го в России уничтожили или подавили 532 украинских беспилотника. Атаке подверглись 23 региона и акватория Азовского моря. Власти субъектов наблюдения «Ъ — Средняя Волга» о последствиях не сообщили.