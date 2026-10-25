Ракетную опасность объявили в Волгоградской области

Спасатели напомнили правила безопасности. «Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии — в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг и т. п. Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства»,— призвали в МЧС, отметив, что гражданам стоит избегать открытой местности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.