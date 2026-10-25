Воздушную опасность объявили в Астраханской области
В Астраханской области ввели режим «Воздушная опасность». Жителей региона предупредило МЧС.
Спасатели напомнили правила безопасности. «Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления. Если вы на улице или в машине, укройтесь в здании, защищенном помещении или за естественной приградой»,— призвали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что в регионе возможны перебои в работе мобильной связи. Также спасатели напомнили: в Астраханской области запрещено снимать БПЛА или работу ПВО. В случае обнаружения беспилотника или его осколков МЧС призывает не подходить к ним и позвонить по номеру «112».
Через три минуты после объявления воздушной опасности в Астраханской области, режим «Ракетная опасность» ввели в Волгоградской.
UPD: режим снят.