Франция пылает. Великобритания на очереди

Самое смешное, что мне доводилось слышать,— это то, что беспорядки, которые устраивают молодые люди в Париже, вызваны «неравенством в сфере образования». Я сам учился в классах по 30 человек, в деревянных бараках, где зимой было так холодно, что изо рта шел пар, но мне и в голову не приходило поджигать мэрию. Это не «законное проявление гнева», это патология… В минувшие выходные беспорядки вспыхнули также в Албании, Бельгии, Италии и Португалии — и почему Великобритания должна быть исключением?.. Почти все западные страны страдают от массовой миграции и краха системы социального обеспечения: первая разжигает социальную напряженность, а вторая — призванная хоть как-то сгладить эти противоречия — попросту не имеет средств… Примечательно, что, захватывая здания, участники беспорядков редко используют западные символы солидарности — скажем, серп и молот или трехцветный флаг. Вместо этого они поднимают флаг Палестины — страны, в которой никогда не бывали и которой, по утверждению израильских картографов, вообще не существует. Все мы движемся по одному и тому же пути — прямиком к финансовому и общественному краху. И как уже кто-то пошутил, всякое злорадство британцев по поводу происходящего во Франции тут же улетучивается, сменяясь тревожным предчувствием: мы — следующие.