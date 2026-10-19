«Это не “законное проявление гнева”, это патология»
The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)
Франция пылает. Великобритания на очереди
Самое смешное, что мне доводилось слышать,— это то, что беспорядки, которые устраивают молодые люди в Париже, вызваны «неравенством в сфере образования». Я сам учился в классах по 30 человек, в деревянных бараках, где зимой было так холодно, что изо рта шел пар, но мне и в голову не приходило поджигать мэрию. Это не «законное проявление гнева», это патология… В минувшие выходные беспорядки вспыхнули также в Албании, Бельгии, Италии и Португалии — и почему Великобритания должна быть исключением?.. Почти все западные страны страдают от массовой миграции и краха системы социального обеспечения: первая разжигает социальную напряженность, а вторая — призванная хоть как-то сгладить эти противоречия — попросту не имеет средств… Примечательно, что, захватывая здания, участники беспорядков редко используют западные символы солидарности — скажем, серп и молот или трехцветный флаг. Вместо этого они поднимают флаг Палестины — страны, в которой никогда не бывали и которой, по утверждению израильских картографов, вообще не существует. Все мы движемся по одному и тому же пути — прямиком к финансовому и общественному краху. И как уже кто-то пошутил, всякое злорадство британцев по поводу происходящего во Франции тут же улетучивается, сменяясь тревожным предчувствием: мы — следующие.
Corriere della Sera (Милан, Италия)
Политики должны выступить единым фронтом
Группы хулиганов, устроивших партизанскую войну в центре Милана, наглядно демонстрируют, насколько высоким может стать градус конфликта… Перед лицом уличных протестов, столкновений демонстрантов с полицией, насилия со стороны молодежи, выходящей на улицы с единственной целью сеять хаос, ответ политиков должен быть жестким и прежде всего единым. Серьезность ситуации уже очевидна… Эта осень будет «горячей», мы должны быть готовы к этому. Но именно во время кризиса проверяется на прочность политический класс. Его способность решать проблемы вместе или по крайней мере избегая раскола.
Diario de Noticias (Лиссабон, Португалия)
Улицы
Сведение протестов против жилищного кризиса к провокациям со стороны «внедренных агентов и нарушителей спокойствия» демонстрирует неуважение к тысячам людей, столкнувшихся с серьезнейшей проблемой, решения которой пока не предвидится. Прежде чем пытаться очистить площади, нашим лидерам следовало бы в первую очередь показать, что их действительно волнует то, что заставило людей выйти на улицы. К счастью, здравый смысл возобладал с обеих сторон, как среди протестующих, так и среди властей. Это доказало то, что политический протест на улицах возможен без эскалации насилия. В то время как социальная напряженность растет по всей Европе, достигая пропорций боевых действий в таких странах, как Франция, важно ценить и сохранять этот пример. Это лучший способ не допустить, чтобы протест перешел под контроль экстремистских движений, подобных тем, что уже громят половину Европы.
La Vanguardia (Барселона, Испания)
Франция как симптом
Париж пылает... Студенты, госслужащие, работники сферы здравоохранения, фермеры и возродившееся движение «желтых жилетов» заявили о своем недовольстве всего за неделю до начала обсуждения нового бюджета Франции. У каждой группы свои причины для участия в акциях, однако несколько пунктов отражают общее недовольство: падение покупательной способности граждан, ухудшение качества государственных услуг, низкие зарплаты и нехватка жилья. Ничего не напоминает? Это в точности те же проблемы, что существуют в Испании и вызывают постоянное недовольство среди населения. В Испании это пока не привело к массовым уличным протестам, как во Франции, но за событиями у наших соседей стоит внимательно следить. Аналогичные протесты происходят также в Бельгии и Италии. Тем временем европейские лидеры обсуждают, стоит ли увеличивать бюджет на ближайшие семь лет… Руководству Европы следовало бы прислушаться к голосу протестующих, чтобы сдержать растущее общественное недовольство.
Die Zeit (Гамбург, Германия)
Тысячи людей на протестах в Италии, Португалии, Бельгии и Албании
Демонстрации проходят не только во Франции. В других европейских городах в эти выходные люди также вышли на улицы. В Португалии и Италии люди протестовали против роста стоимости жизни, в Бельгии — за улучшение образования. В Албании пятый день подряд идут протесты против правительства премьер-министра Эди Рамы. В Берлине около 300 школьников и школьниц вышли на демонстрацию за улучшение образовательных возможностей. В Италии во время протестов против роста уровня жизни происходили жестокие столкновения. В столице Португалии Лиссабоне, как ранее в столице Испании Мадриде, протестующие против жилищного кризиса разбили лагерь.